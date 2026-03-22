Zi specială pentru Mirel Rădoi! Tehnicianul FCSB împlinește, astăzi, 45 de ani. Mesajul inedit primit de la fiul său

Revenit recent pe banca tehnică a FCSB, Mirel Rădoi a înregistrat un rezultat de egalitate cu Metaloglobus (0-0), după care a obținut o victorie la limită împotriva celor de la UTA, scor 1-0.

La doar două zile după succesul cu UTA, antrenorul își sărbătorește ziua de naștere. Astăzi, 22 martie, Rădoi a împlinit 45 de ani. Cu această ocazie, fiul său, Denis, care face parte din staff-ul echipei în rolul de analist video, i-a transmis un mesaj special.

În toiul nopții, Denis a postat pe rețelele sociale o fotografie în care apare alături de tatăl său, însoțită de un mesaj simplu și direct: „La mulți ani, boss!”.

Mirel Rădoi, legendă în vestiarul FCSB

Mirel Rădoi a bifat 67 de apariții pentru prima reprezentativă a României, perioadă în care a reușit să marcheze de două ori și să fie prezent la Campionatul European din 2008;

La nivel de club, a făcut primii pași în fotbal la Extensiv, însă consacrarea a venit la FCSB, unde a evoluat aproape un deceniu, între 2000 și 2009;

Cariera sa a continuat în Orientul Mijlociu. A îmbrăcat tricoul lui Al-Hilal în Arabia Saudită, apoi a jucat în Emiratele Arabe Unite pentru Al-Ain și Al-Ahli, înainte de a-și încheia parcursul ca jucător la Al-Arabi, în Qatar;