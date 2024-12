O colegă o avertizează pe Simona Halep: „Exagerează, nu ia decizii raționale și totul se întoarce împotriva ei”

Simona Halep și-a arătat public nemulțumirea legată de faptul că ea a fost nevoită să stea în afara terenului 18 luni, în timp ce alții jucători prinși dopați, Iga Swiatek și Jannik Sinner au fost iertați de ITIA.

Reacția sportivei noastre fost comentată de colega sa din circuitul WTA Andrea Petkovic, fosta semifinalistă de la Roland Garros din 2014, în cadrul podcastului lui Rennae Stubbs. Nemțoaica a taxat declarațiile româncei, pe care le-a catalogat drept exagerate.

„Este furioasă. Acționează emoțional. Nu ia decizii raționale și se simte cum opinia publică începe să se întoarcă împotriva ei. Cred că singurul lucru pe care Simona l-a avut de partea ei în tot acest timp a fost simpatia. Oamenii au fost cu adevărat de partea ei, dar lucrurile s-au schimbat în acest an, tocmai pentru că ea nu a renunțat.

Dacă aș fi fost în situația ei, nu știu dacă aș fi putut renunța nici eu. Dacă Simona ar fi știut imediat de unde provine contaminarea, ar fi făcut exact același lucru ca Iga sau Jannik. Ar fi încercat să minimizeze impactul asupra carierei ei”, a spus Andrea Petkovic, citată de tennisworldusa.org.

Simona Halep: S-a urmărit distrugerea carierei mele

„Stau și încerc să înțeleg, dar îmi este realmente imposibil să înțeleg așa ceva. Stau și mă întreb, de ce o așa mare diferență de tratament și judecată? Nu găsesc și nici nu cred că poate exista un răspuns logic. Nu poate fi decât rea-voință din partea ITIA, organizația care a făcut absolut totul să mă distrugă, în ciuda evidenței.

S-a dorit foarte tare să mi se distrugă ultimii ani din carieră, s-a dorit ceva ce niciodată nu mi-aș fi putut imagina că se poate dori. Am crezut în bine mereu, am crezut în corectitudine, am crezut în bunătate. A fost dureroasă, este dureroasă și poate că va fi mereu dureroasa nedreptatea care mi-a fost făcută. Cum e posibil ca în cazuri identice, întâmplate cam în același timp, ITIA să aibă abordări complet diferite în detrimentul meu?