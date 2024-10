Drama lui Halep: Țiriac a indicat vârful „aisbergului“ care a „scufundat-o“ pe Simona în tenis

Simona Halep (33 de ani, 883 WTA) tocmai a bifat încă o înfrângere, a patra în cinci meciuri, și acest bilanț, de după revenirea în circuit, întărește părerea generală că fosta ocupantă a locului 1 WTA nu mai poate fi competitivă la nivel înalt, ca înainte.

Ceea ce spus și Ion Țiriac (85 de ani) în presa franceză: „Simona a pierdut prea mult timp și energie cu această chestiune (n.r. – suspendarea pentru dopaj). Nu cred că va reveni la același nivel (n.r. – de dinaintea suspendării). Păcat de ea, pentru că era extrem de talentată și avea încă motivație“. Aceasta n-a fost însă singura declarație oferită de Țiriac, în materialul publicat de welovetennis.fr. Tot aici, omul de afaceri a indicat marea greșeală comisă de Halep, în momentul în care a picat un test antidoping, imediat după eliminarea de la US Open 2022: „Odată ce a fost depistată cu Roxdustat, ea a făcut o mare greșeală: ar fi trebuit să zică, pur și simplu, că a luat suplimentul pe care echipa i-l pregătise. În schimb, ea și-a protejat colaboratorii. Eu am încercat să o ajut, dar ea a spus: «Nimeni nu se atinge de echipa mea, eu sunt cea care a luat suplimentul». Doar că antrenorul Patrick Mouratoglou și-a asumat responsabilitatea pentru situație foarte târziu“.

Afirmația făcută de Țiriac nu reprezintă o noutate. Dar nu spune toată povestea. Pentru că, de fapt, până să ajungă în acest punct al carierei, în care se chinuiește să câștige un meci, Halep a mers, de fapt, din greșeală din greșeală. „Adevărul“ prezintă aceste decizii neinspirate care au făcut țăndări cariera Simonei, începând din 2022.

S-a debarasat de oamenii ei de încredere

Deși nu o spune, în mod public, „Simo“ regretă profund ziua în care l-a cunoscut pe francezul Patrick Mouratoglou (54 de ani) și l-a angajat pe post de antrenor. Se întâmpla în aprilie 2022, când românca intrase deja pe o pantă descendentă cu rezultatele, dar ocupa, totuși, locul 20 în lume.

Atât de „vrăjită“ a fost Halep de Mouratoglou, încât, pentru a-i face pe plac, a renunțat la toți oamenii ei de încredere care fuseseră alături de ea, de când și-a început ascensiunea în tenis. Vorbim, în primul rând, despre managerul Virginia Ruzici și preparatorul fizic, Teo Cercel. Abia într-un târziu, în decembrie 2023, Halep a admis, într-un interviu pentru „Paris Match“, că a comis o greșeală, când s-a lăsat, în întregime, pe mâna lui Mouratoglou.

*Ce a declarat Halep despre Mouratoglou, la câteva luni după colaborare, în august 2022: Totul e Mouratoglou acum! Echipa e 100% Mouratoglou! Tot ce mă înconjoară are legătură cu Academia lui și cu el! Credeam că o voi termina cu tenisul la 30 de ani, dar acum am început un nou capitol frumos și mă bucur de asta! Voi vedea cât de bună voi fi pe viitor! Da, am avut încredere în el din prima secundă! Deci totul e nou! Dar am încredere în el și mă simt în siguranță!

*Ce a spus Halep despre Mouratoglou pentru „Paris Match“, în decembrie 2023: Mi-am pus mereu încrederea totală în oamenii cu care am lucrat. Sunt recunoscătoare că el (n.r. – Patrick Mouratoglou) și-a recunoscut greșeala, care e și greșeala echipei. Da. Ei sunt cei care mi-au dat acest supliment (n.r. – contaminat cu Roxadustat). Și din cauza acestei greșeli, greșeala lor de fapt, eu sunt singura persoană care plătește prețul: o carieră de 25 de ani distrusă!

A refuzat negocierea cu ITIA

Un alt subiect despre care știu apropiații Simonei, însă despre care s-a vorbit prea puțin în mass-media, a fost legat de o alegere făcută de constănțeancă, imediat după ce a picat testul antidoping, la New York.

În acel moment, Halep ar fi avut opțiunea de a negocia cu reprezentanții Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA). În astfel de situații, lucrurile se derulează în felul următor: îți recunoști vina, scutești părțile implicate în poveste de un proces lung și costisitor și te alegi cu o suspendare redusă. De pildă, așa a procedat italianul Jannik Sinner. Care a mers pe varianta contaminării – chiar dacă ușor ridicolă cu povestea cu masajul! -, a colaborat cu agenții antidoping și, la final, a scăpat basma curată. Prin comparație, Halep, încăpățânată, s-a luat la trântă cu ITIA, un colos! Și nici n-a avut inspirația de a spune, din prima zi, că a luat un supliment cu colagen, contaminat cu Roxadustat. De fapt, a comis greșeala de a omite acest amănunt. Pe care l-a pomenit, abia la o lună după startul scandalului, pe motiv că... „a uitat de suplimentul cu colagen“. Ulterior, ITIA s-a folosit de această omisiune din partea Simonei, în dosarul pe care l-a construit împotriva ei, obținând o suspendare de 4 ani la tribunalul Sport Resolutions.

A ignorat sfatul primit de la Țiriac

Din păcate, și după victoria obținută la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS), unde suspendarea inițială i-a fost redusă la doar 9 luni – Halep fusese deja scoasă din circuit de un an și jumătate – Simona a continuat să plătească din cauza încăpățânării.

Concret, Simona a primit verdictul favorabil de la TAS pe 5 martie 2024. Și a jucat primul meci, după un an și jumătate de inactivitate, 14 zile mai târziu, la Miami! A fost o greșeală șocantă, comisă de fosta ocupantă a locului 1 mondial. La Miami, Halep a stat pe teren, timp de trei seturi, cu Paula Badosa, a pierdut meciul și s-a întors în țară distrusă din punct de vedere fizic. Cu tot felul de probleme medicale. Asta deși, înaintea plecării spre SUA, Simona a fost sfătuită de Ion Țiriac să nu-și grăbească revenirea pe teren. Din păcate, constănțeanca n-a ținut cont de acest sfat. Dar a recunoscut, patru luni mai târziu, într-un interviu acordat pentru jurnalistul australian, Craig Gabriel (wearetennis), că a greșit jucând la Miami.

„Sincer, a fost o greșeală faptul că m-am dus la Miami. Pentru că, în luna februarie, când am avut audierile de la TAS, nu m-am antrenat, fiindcă eram epuizată. Și trăiam într-o tensiune permanentă. Nu m-am antrenat nici măcar o oră în februarie. Apoi, în martie, mergând direct la meci, n-a fost bine din punct de vedere fizic“, a admis Halep.

Ce urmează? O „misiune imposibilă“

Și așa a ajuns Simona astăzi, în această situație în care, din păcate, merge din înfrângere în înfrângere. După eșecul cu Yue Yuan (China, 26 de ani, 45 WTA), de la începutul săptămânii, ea a încercat să păstreze un ton optimist.

„Nivelul meu n-a fost deloc rău, însă adversara a jucat foarte bine și a avut încredere. N-am fost mulțumită de felul în care am jucat, dar a fost mult mai bine, comparativ cu meciul precedent“, a declarat Halep pentru BBC.

Tot aici, românca a spus că se va „agăța“ de această „misiune imposibilă“, care se dovedește a fi cel puțin până în acest moment, și anume revenirea ei la forma de dinaintea suspendării pentru dopaj.

„Depinde ce wild-card-uri (n.r. – invitații la turnee) voi primi, în continuare. Dar vreau să muncesc din greu, pentru că am nevoie de o pregătire fizică bună, ca să obțin rezultate la acest nivel. Voi lua lucrurile pas cu pas. Trebuie să fiu răbdătoare cu mine și să încerc să devin mai bună în fiecare zi“, a încheiat Simona.