Întâlnire de gradul III la fileu. Cum s-au comportat Simona Halep și Iga Swiatek când au trebuit să dea mâna

Simona Halep a pus umărul la victoria obţinută de echipa Kites în faţa formaţiei Eagles, cu 25-20, joi, în turneul demonstrativ World Tennis League, găzduit de Abu Dhabi. Românca a evoluat în proba feminină de dublu, alături de italianca Jasmine Paolini, cele două câştigând cu 7-5 în faţa perechii Paula Badosa (Spania)/Iga Swiatek (Polonia), după ce au fost conduse cu 5-2.

Pentru Simona Halep, turneul din Emirate este un bun prilej de a reveni în lumea bună a tenisului, după ce cazul de dopaj care i-a dat viața peste cap. Dar participarea la competiția dotată cu premii de 20 de milioane de euro i-a dat ocazia să se întâlnească și cu Iga Swiatek, poloneza care a beneficiat de clemență din partea ITIA după ce a fost depistată pozitiv la un control antidoping.

După ce s-au războit pri ziare cu declarații belicoase, cele două au stat față în fața în partida de ieri, câștigată de româncă. Și toată lumea a stat cu ochii la reacția celor două jucătoare. "Strângere de mână rece între Swiatek şi Halep", au titrat cei de la TennisUpToDate, jurnaliștii notând că "a existat o tensiune între cele două, evidentă şi în momentul strângerii de mână de la final, care a fost una rece. Meciul lor de dublu a venit după ce sportiva din România a criticat tratamentul diferit primit din partea ITIA şi WTA prin comparaţie cu poloneza".

„Mi-a plăcut să fiu pe teren. Mi-a plăcut să joc cu Jasmine, mereu zâmbește. Are un vibe bun. E și Nick (n.r. – Kyrgios) lângă noi. Mi-a dat un boost de încredere, aveam nevoie. Când joc în echipă, mă uit mereu la scor. E important. Aici este important să îți ajuți echipa. Am dat tot ce am putut”, a declarat românca, la finalul partidei.

Rybakina și Sabalenka, următoarele adversare

Simona Halep ar trebui să revină astăzi în arenă, pentru un nou meci de dublu, unde Elena Rybakina i-ar putea fi adversară. Iar sâmbătă ar putea juca împotriva numărului 1 mondial, Aryna Sabalenka.

După ce Swiatek a fost suspendată doar o lună deși a fost prinsă dopată, Simona Halep a reacționat: "Stau şi încerc să înţeleg, dar îmi este realmente imposibil să înţeleg aşa ceva. Stau şi mă intreb de ce o aşa mare diferentă de tratament şi judecată? Nu găsesc şi nici nu cred că poate exista un răspuns logic. Nu poate fi decât rea voinţă din partea ITIA, organizaţia care a făcut absolut totul să mă distrugă în ciuda evidenţei. S-a dorit foarte tare să mi se distrugă ultimii ani din carieră, s-a dorit ceva ce niciodată nu mi-aş fi putut imagina că se poate dori”.