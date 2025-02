Primele cuvinte ale lui Luka Dončić după ce Dallas Mavericks l-a vândut la Los Angeles Lakers: am crezut că este ziua păcălelilor

Cea mai șocantă operațiune de piață din istoria recentă a NBA (campionatul nord-american de baschet), schimbul Davis-Dončić, este realitate de 48 de ore, iar acum a venit momentul ca slovenul de 25 de ani să se prezinte la noua lui formație, Los Angeles Lakers.

„Pentru mine este un nou început, sunt foarte motivat, acesta este cel mai bun club din lume, multe legende ale baschetului au îmbrăcat acest tricou plus că aici este oceanul… Sunt foarte fericit și obiectivul este evident să câștig mai multe titluri”, a spus cel poreclit „Luka Magic”.

Divorțul neașteptat a avut loc sâmbătă seara, fără ca vreuna dintre părțile implicate, de la Luka la Anthony Davis, să aibă vreo bănuială despre ceea ce urma să se întâmple. „E adevărat, eram acasă și eram pe cale să mă culc, apoi am primit telefonul. Sincer la început am crezut că este ziua păcălelilor, știu că toată lumea a fost șocată, imaginați-vă cât de surprins am fost eu. Am trimis vreun semnal că aș putea ezita să semnez prelungirea cu Dallas? Absolut nu”, a comentat sportivul.

Dončić a luat legătura cu noii săi colegi. „Am vorbit scurt cu LeBron, m-a sunat la scurt timp după anunțul tranzacției și mi-a primit cu un bun venit la Los Angeles, ceea ce m-a făcut foarte fericit”, a mai spus Dončić.

Trădat de Dallas

Ce a stat în spatele uluitoarei tranzacții? Luka Dončić, 25 de ani, ar fi câștigat mai mulți bani, dacă își prelungea contractul cu Dallas, însă conducerea texanilor a vrut să evite cheltuiala.

Vestea că Dallas Mavericks a decis să îl transfere pe Luka Dončić în schimbul lui Anthony Davis a zguduit lumea baschetului. Conform informațiilor furnizate de Bobby Marks de la ESPN, Dončić nu va mai avea dreptul să semneze un contract „supermax” în valoare de 346 de milioane de dolari. Singura sa opțiune este să primească în această vară un contract pe cinci ani, cu 117 milioane de dolari mai puțin decât ar fi obținut dacă ar fi rămas la Dallas. Mai precis, prin prelungirea colaborării, ar fi câștigat 229 de milioane de dolari.

Cu toate acestea, nu este singura pierdere pe care Luka a suferit-o din cauza acestui schimb. Mai precis, deoarece Los Angeles se află în statul California, unde impozitul este de 35%, Doncic va câștiga net „doar” 148 de milioane de dolari, notează sportal.blic.rs. Adică, când tragem linie, această „trădare” a lui Dallas l-a costat pe Dončić, în total, amețitoarea sumă de 197 de milioane de dolari!