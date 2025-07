Novak Djokovici, lovit crunt de realitate. „Mi-e greu, dar sunt lucruri pe care trebuie să le accept”

Novak Djokovici s-a oprit vineri seară în semifinale la Wimbledon, Jannik Siunner nedându-i nicio șansă și câștigând cu 6-3, 6-3, 6-4. Fostul lider mondial, ajuns la 38 de ani, a făcut o radiografie a situației sale, mărturisind că mai mult de atât nu poate da.

”Nu cred că are legătură cu norocul, ci doar cu vârsta. Am grijă de corpul meu, dar realitatea m-a lovit în ultimul an și jumătate. Îmi este greu să accept, pentru că atunci când sunt proaspăt pot juca în continuare un tenis bun și am demonstrat asta anul acesta. Dar să joc meciuri de cinci seturi, mai ales anul acesta, mi-a fost greu fizic. Cu cât turneul durează mai mult, cu atât este mai dificil.

Sinner și Alcaraz nu pot fi învinși

Am fost în semifinalele fiecărui turneu de Grand Slam, dar trebuie să joc cu Sinner sau Alcaraz. Sunt tineri, pregătiți... Intru în acel meci cu rezervorul pe jumătate gol, atunci nu este posibil să câștig. Acestea sunt lucruri pe care trebuie să le accept, să mă confrunt cu realitatea și să scot ce e mai bun din asta.

Am avut multe probleme, nu m-am simțit bine pe teren. Nu vreau să vorbesc despre detaliile accidentării, să mă plâng că n-am putut juca la cel mai bun nivel al meu. Trebuie să-l felicit pe Jannik, el este în finală. Sunt dezamăgit că nu m-am putut mișca așa cum mi-am dorit”, a declarat Novak Djokovici, citat de sportal.blic.rs.

Corpul nu îl mai ascultă

Sârbul e conștient că nu poate schimba lucrurile în viitor, pentru că atât Sinner, cât și Alcaraz sunt prea puternici, în timp ce corpul său nu mai poate depăși anumite limite: Nu știu ce aș putea face diferit, pentru că numărul de ore pe care le petrec zilnic având grijă de mine... Din păcate, recompensa nu vine, dar a venit ani de zile. Poate acum pot spune că nu am avut noroc, dar am primit multe de la Dumnezeu și de la viață în cariera mea, încât ar fi nedrept să încep să mă plâng de accidentări.

Am fost apt fizic atât de mult timp, am avut o carieră excelentă, acum scot maximul din ceea ce am. Bineînțeles că sunt dezamăgit, nu din cauza înfrângerii, pentru că nu eram favorit... Ci din cauza aspectului fizic care mă deranjează. Ești acolo, vrei să joci, ești dedicat, dar corpul nu te ascultă”.