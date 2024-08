Djokovici, „îngropat“ în bani de Serbia pentru aurul olimpic: Nole a făcut un anunț-bombă, la Paris

Novak Djokovici și-a îndeplinit marele obiectiv pentru 2024, cucerirea aurului olimpic la Paris, dar aventura sa în tenisul de nivel înalt continuă. Cu încă o țintă despre care tocmai a vorbit în fața jurnaliștilor.

În general, cu cât sportul de performanță e mai bine dezvoltat, sunt mai mari și sponsorizările. Ceea ce reduce nevoia implicării guvernului în acest segement. Drept urmare, statul își poate direcționa resursele spre sportul de masă. Spre baza piramidei, adică.

Acest sistem are mai multe beneficii: în primul rând, o societate în care sportul de masă contează cu adevărat e una mai sănătoasă. Apoi, când un om de rând face sport, în viața sa de zi cu zi, strict pentru sănătatea sa fizică și mentală, sunt șanse mai mari ca el să-și îndrume copilul spre sport. Ceea ce, pe termen lung, poate contribui și la apariția unor sportivi de performanță de succes.

În schimb, în țările în care, din varii motive, sportul de performanță nu se bucură de o finanțare adecvată din partea sectorului privat, implicarea statului crește. De obicei, țările din Estul Europei și din Balcani se află în această situație. După cum vedem și în cazul Serbiei, de pildă.

Pentru triumful său în finala olimpică, 7-6, 7-6 cu Carlos Alcaraz (Spania, 21 de ani, 3 ATP), Djokovici va primi 218.000 de euro din partea guvernului. De asemenea, el s-a ales și cu o rentă viageră, în valoare de 2.100 de euro lunar, după cum a notat Eurosport.

Un vis împlinit

În mod cert, pentru Djokovici succesul de la Paris a fost despre orice, numai despre bani nu! El a ținut să fie prezent la a 5-a sa ediție a Jocurilor Olimpice doar pentru că aurul olimpic era singurul succes major care lipsea din CV-ul său fabulos.

De remarcat că, după victoria cu Alcaraz – aurul cucerit a venit lângă bronzul câștigat la JO 2008 – Nole a spus, răspicat, că ia în calcul participarea la JO 2028, la Los Angeles. Când va avea 41 de ani!

„E adevărat, mi-ar plăcea să joc la Los Angeles 2028. Știu că am câștigat deja toate turneele mari, dar încă iubesc acest sport, îmi place să concurez, să mă antrenez zi de zi, să continui să mă perfecționez și să am grijă de corpul meu. Tenisul înseamnă mult pentru mine și fac tot ce pot să dau totul înapoi acestui sport. Sentimentul pe care l-am experimentat, când am câștigat meciul cu Alcaraz, nu se compară cu nimic din ce am simţit în toată cariera mea. Nu există o motivație mai mare decât să lupţi pentru țara ta“, a spus Djokovici, potrivit Eurosport.

182.494.969

de dolari a strâns până acum Novak Djokovici din premiile câștigate în turneele ATP, el fiind pe primul loc la acest capitol în ierarhia all-time.

Cât valorează medaliile de la JO 2024

Țară Aur Argint Bronz

Hong Kong 768.000 384.000 192.000

Singapore 745.000 373.000 186.000

Indonezia 300.000 150.000 60.000

Israel 271.000 216.000 135.000

Kazahstan 250.000 150.000 75.000

Malaezia 216.000 65.000 22.000

Serbia 218.000 85.960 64.470

ROMÂNIA 140.000 100.000 60.000

Spania 102.000 52.000 33.000

Franța 87.000 43.000 22.000

*sumele sunt exprimate în euro.