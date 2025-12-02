Nicolae Stanciu nu-și găsește locul la Genoa. Ce variante are pentru pauza de iarnă

Nicolae Stanciu (32 de ani) este tot mai aproape de plecarea de la Genoa, formație unde nu joacă. Schimbarea mediului l-ar putea juta să revină la echipa națională, unde selecționerul Mircea Lucescu l-a trecut pe linie moartă. Tricolorii susțin pe 26 martie barajul de Mondiale cu Turcia, în deplasare.

Mijlocașul ofensiv de 32 de ani, transferat în vară cu mari așteptări, a prins doar cinci meciuri în tricoul „grifonilor”, marcând un singur gol. Ultima lui apariție oficială datează din septembrie, semn că internaționalul român a ieșit complet din planurile tehnice ale lui De Rossi.

După ce presa italiană a anunțat că Stanciu ar putea fi lăsat să plece în iarnă, au apărut imediat speculații despre o posibilă revenire la Rapid. Victor Angelescu, însă, a închis rapid discuția, afirmând că fotbalistul nu ia în calcul o întoarcere în Superligă.

În acest context, jurnaliștii din Italia au venit cu o opțiune mult mai realistă: Lecce, formația aflată în prezent pe locul 14 în Serie A, s-ar fi interesat deja de situația românului.

Echipa lui Eusebio Di Francesco caută un mijlocaș creativ care să poată lega jocul dintre linii, iar Stanciu ar bifa exact acest profil.