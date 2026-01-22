Declarație uluitoare făcută de un fost elev de-ai lui Antonio Conte: „E mereu furios, mereu cu o față posomorâtă. Poate că nu face prea mult sex”

Antrenorul italian Antonio Conte (56 de ani), de la Napoli, duce războaie nu doar cu actualii colegi de breaslă din Serie A, printre care și românul Cristian Chivu (45 de ani), dar este contestat și de foști elevi de-ai săi. Unul este ex-atacantul spaniol Diego Costa (37 de ani), pe care italianul l-a antrenat la Chelsea Londra, echipă cu care a câștigat titlul în Anglia.

Diego Costa, pe care Antonio Conte l-a dat afară în 2017, l-a criticat dur pe tehnicianul de la Napoli. „Cred că este frustrat. Sau poate că nu face prea mult sex”, a șocat el în timpul unei apariții la podcastul nigerianului John Obi Mikel (38 de ani), trecut și el pe la Chelsea.

Diego Costa a amintit apoi de un precedent care datează din perioada sa la Chelsea: „Mi-a spus: «Mulțumesc pentru tot, dar nu mai am încredere în tine»... Este o persoană care nu are încredere în ceilalți”.

Costa acontinuat tirada: „Avea ceva în el, pentru că e neobișnuit ca un antrenor să nu se bazeze pe un jucător care a fost golgheterul echipei sale. Crede că știe totul, dar nu e așa. Nu-ți face plăcere să te antrenezi sub comanda lui. E mereu furios, mereu cu o față posomorâtă. E un tip foarte amar. Nu se simțea recunoscător, pentru că titlurile pe care le-a câștigat la Chelsea au fost câștigate cu mine”.