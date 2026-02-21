Momente de teroare la patinaj viteză: o sportivă a fost tăiată pe față de lama de la patina unei adversare

Accident la patinaj viteză pe pistă scurtă. În cursa de 1.500 de metri de la Jocurile Olimpice de iarnă, poloneza Kamila Sellier a evitat la limită o tragedie. Lama de la patina unei adversare a rănit-o la un ochi, lăsându-i fața într-o baie de sânge.

Imaginile șocante s-au derulat ieri, în timpul sferturilor de finală ale probei feminine de 1.500 de metri pe pistă scurtă. Într-o ambuscadă care a implicat mai multe sportive, poloneza Kamila Sellier, 25 de ani, a fost lovită în față, involuntar, de lama patinei americancei Santos. Cursa a fost imediat oprită pentru a fi tratată sportiva accidentată.

Ochelarii i-au salvat ochiul stâng de la alte daune. Lama i-ar fi tăiat jumătate din pleoapă. Poloneza a primit cusături la obraz în timp ce se afla încă în arenă, înainte de a fi dusă la spital pentru teste suplimentare. Sellier, în timp ce era dusă pe targă, a ridicat mâna, pentru a liniști publicul.

Patinatoarea a suferit o intervenție chirurgicală facială și urmează să fie supusă unor teste specifice, pentru a i se verifica mobilitatea globului ocular. „Zona este umflată”, a explicat Konrad Niedzwiedzki, purtător de cuvânt al federației poloneze.

„Kamila a dormit puțin noaptea trecută. Dr. Hubert Krysztofiak mi-a explicat că va trebui să fie supusă unor teste specifice pentru a verifica mobilitatea globului ocular. Primele constatări sunt liniștitoare, iar acesta este cel mai important lucru”, a mai comunicat azi oficialul.