Modificări de ultim moment! UEFA ajustează orele de start pentru două partide

UEFA a anunțat modificări de ultim moment în programul a două partide ce vor avea loc astăzi pe teren olandez, în competițiile Europa League și Conference League.

Meciul Feyenoord – Panathinaikos, viitoarea adversară a FCSB, a fost mutat de la ora 17:30, o oră neobișnuită pentru o partidă de Europa League. Totodată, partida AZ Alkmaar – Slovan Bratislava din Conference League va începe la 19:45, în loc de ora 22:00 inițială.

Cod portocaliu emis în zona de nord a Olandei

Decizia vine ca urmare a unui cod portocaliu emis pentru zona de nord a Olandei, unde se așteaptă furtuni și rafale de vânt cu viteze de până la 100 km/h. Autoritățile locale au cerut această ajustare pentru siguranța tuturor celor implicați.

„Partida din Europa League dintre Feyenoord și Panathinaikos și partida din Conference League dintre AZ Alkmaar și Slovan Bratislava au ora de start modificată.

În urma unei decizii a autorităților locale competente, din cauza condițiilor extreme de vreme așteptate în regiune, orele de start ale celor două partide care sunt planificate în Olanda au fost modificate pentru a asigura organizarea sigură a partidelor”, a fost comunicatul celor de la UEFA.

Feyenoord a anunțat și că va returna banii celor care nu pot ajunge la stadion din cauza schimbării orei de start.

În același timp, partida Go Ahead Eagles – Aston Villa, programată la 19:45, nu a fost afectată, deoarece orașul Deventer nu intră sub incidența codului portocaliu.