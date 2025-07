Mirel Rădoi, tupeu maxim la adresa propriului patron, după ce Craiova s-a făcut de râs la Sarajevo

Universitatea Craiova a pierdut meciul cu FK Sarajevo, scor 1-2, din turul secund al preliminariilor Conference League, după ce 60 de minute bosniacii s-au distrat cu formația română. Oltenii au avut noroc chior, pentru că, în loc de 3-0, s-a făcut 2-1 grație golului de kinogramă a ucraineanului Romanchuk. Ba mai mult, Crețu a fost aproape de o egalare nesperată în minutele de prelungire ale primei partide din sezon a Universității în cupele europene.

Mirel Rădoi, antrenorul Craiovei, a dat vina pe propriii elevi pentru modul lamentabil în care reprezentanta României s-a prezentat la Sarajevo. "Cred c-ar trebui să îi întrebați pe jucători dacă sunt surprinși. Eu nu am cum să fiu, le-am spus dinainte de meci că le-am dat toate informațiile și mă așteptam ca Sarajevo să joace cum a făcut-o", a spus tehnicianul formației din Bănie, care și-a luat la rost și patronul, pe Mihai Rotaru. ”E declarația dânsului, el știe cel mai bine. Văd că acum face și analize după meci. Nu știu ce-a spus, acum aud", a spus, cu mult tupeu, Mirel Rădoi, la DigiSport.

Slava Ucraina, a exclamat Mihai Rotaru

Imediat după partidă, Mihai Rotaru spusese, tot la aceeași televiziune: ”Slava Ucraina, am putea spune. La Romanchuk mă refer. Și la Isenko (n.r. portarul care a salva-o pe Universitatea). S-au prezentat foarte bine. Nu știam că a fost ucrainean arbitrul. Au fost 60 de minute dureroase. Am spus la pauză că ori luăm multe, ori facem egal. A ratat Crețu în prelungiri. Primele 30 de minute ne-au durut. Nu știu dacă în primele 60 de minute au fost ei buni, iar noi neconcentrați. Sper să echilibrăm pe teren propriu și să reușim să ne calificăm. E început de campionat, dar nu avem voie să nu ne calificăm.

Ar fi cea mai mare greșeală să vorbești cu Mirel Rădoi despre chestiuni tactice. Tot ce a vrut, noi am adus. Prima opțiune, a doua sau maximum a treia. Repet, nu intri în discuții cu Mirel Rădoi pe tactică. Au făcut o primă repriză bună cei de la Sarajevo. Nu au avut așa un joc tot campionatul. Să vedem cum am fost noi, dar astea sunt analizele lui Mirel Rădoi. E bine că am arătat mai bine pe final de meci. Dacă am fi jucat primele 60 de minute bine și celelalte 30 proaste, am fi avut un gust amar. Se putea termina și egal, cu ratarea lui Crețu din prelungiri”.