Răzvan Lucescu, negocieri cu Rapid, cu gândul la Genoa. Condiția pusă pentru preluarea giuleștenilor

Chiar dacă l-a reconfirmat pe post pe Marius Șumudică, după eliminarea Rapidului din Cupa României (joi, 1-2 cu Hermannstadt), acționarul majoritar al giuleștenilor caută antrenor pentru sezonul viitor, cu gândul la cel de-al patrulea titlu din vitrina clubului vișiniu.

Răzvan Lucescu rămâne ținta principală a șefului Rapidului, fiind un tehnician care a dovedit că face treabă bună la orice echipă care îi intră pe mână. Și, cum „Juniorul“ a reușit să aducă două din cele patru titluri cucerite în istoria de 99 de ani a clubului PAOK, Dan Șucu e convins că el este cartea câștigătoare pentru echipa sa.

Rapid are un sezon dezamăgitor, fiind pe ultimul loc în play-offul Superligii, iar cea mai ușoară cale de a ajunge în cupele europene a fost irosită în meciul din semifinalele Cupei României, cu Hermannstadt. Șanse mai sunt, dar minime, iar evoluția echipei antrenate de Marius Șumudică nu oferă motive reale de optimism. Actualul antrenor și-a anunțat demisia după înfrângerea de la Sibiu, dar a revenit asupra ei după o discuție cu acționarii Dan Șucu și Victor Angelescu.

Șumudică rămâne până la finalul sezonului

Aceștia i-au transmis că dacă pleacă va trebui să plătească 150.000 de euro, cât este clauza de reziliere unilaterală a contractului. Iar Șumi a recunoscut franc că n-are chef să vândă un apartament pentru a se elibera de Rapid. Clubul a emis un comunicat de susținere pentru Șumudică și a acuzat presa de tentative de destabilizare, dar finanțatorul echipei lucrează discret la pregătirea sezonului viitor.

Dan Șucu negociază în secret cu Răzvan Lucescu, iar cel din urmă nu spune nu, mai ales că preluarea formației giuleștene este o oportunitate grozavă. De altfel, conform iAMsport.ro, antrenorul deja i-a comunicat patronului Rapidului că e de acord, dar cu o condiție: în cazul unui mandat de succes, să fie sprijinit pentru a antrena în Serie A, la Genoa, club deținut tot de Dan Șucu. Clauza nu poate fi pusă în contract, dar s-ar baza pe un „gentleman’s agreement“ între cele două părți.

Greu să se despartă de PAOK

Însă finalizarea negocierilor nu este atât de facilă, pentru că Răzvan Lucescu este sub contract cu PAOK Salonic încă doi ani și are o clauză de reziliere enormă pentru un club din România: două milioane de euro pentru un transfer la o echipă din Europa de Vest și patru milioane de euro pentru alte destinații. „Abia am semnat prelungirea în februarie (n.r. - 2024). Clauza nu e de șapte milioane. E de două pentru Europa de Vest și patru pentru celelalte țări. În istoria clubului, PAOK are patru titluri, două câștigate cu mine. Am trăit aici o satisfacție profesională uriașă. Nu mi-e ușor să plec și nici nu știu dacă îmi doresc acest lucru“, a spus Răzvan Lucescu, pentru DigiSport. Singura „scăpare“ este patronul Igor Savvidis, care i-au putea da drumul, după un sezon mai degrabă dezamăgitor. PAOK este pe locul 3 în play-offul de 4 din Grecia, iar în Europa League a fost eliminat prematur, în optimi, după două înfrângeri cu FCSB.

Dacă va reuși să vină în Giulești, Răzvan Lucescu ar ajunge la al treilea mandat la Rapid. El a mai pregătit gruparea vișinie în 2004-2007, când a reușit să ajungă până în sferturile de finală ale Cupei UEFA (sezonul 2005/2006), și în stagiunea 2011/2012. Spre deosebire de tatăl său, Mircea Lucescu, care a adus al doilea titlu din istoria echipei, în 1999, Răzvan a câștigat două Cupe ale României.

Cosmin Contra, o altă țintă a Rapidului pentru viitorul sezon

În cazul în care negocierile cu Lucescu jr nu se concretizează, acționarul majoritar Dan Șucu mai are pe listă câteva nume mari. Ultimul vehiculat este cel al lui Cosmin Contra, conform golazo.ro, un antrenor liber de contract în acest moment. În vederile acționarului majoritar al vișiniilor se mai află și Edi Iordănescu (liber, dar în negocieri cu echipe din zona arabă), și Daniel Pancu, selecționerul reprezentativei de tineret a României. Pentru moment, finanțatorul Rapidului nu ia în calcul varianta unui antrenor străin, după ce s-a „fript“ cu nord-irlandezul Neil Lennon la începutul acestui sezon.