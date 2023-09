Mihai Stoica, atac la Pancu după o nouă sfidare a acestuia: „Ziarist anti-FCSB sau chibiț de Cișmigiu“

Daniel Pancu nu l-a convocat pe Octavian Popescu pentru meciul cu Albania U21, iar extrema celor de la FCSB a răbufnit imediat după victoria cu Universitatea Craiova, scor 3-0, meci în care a fost protagonist. Conflictul a luat amploare, cu selecționerul răspunzându-i că nu merită și cu staff-ul FCSB arătându-se uluit de neconvocarea ”celui mai bun jucător pe postul său din România.

Azi, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a lansat un nou atac la adresa selecționerului Daniel Pancu, după ce acesta continuă să-l ignore pe Tavi Popescu, chiar și după accidentarea olteanului Ștefan Baiaram.

Antrenorul l-a chemat de urgență la naționala de tineret pe Marian Danciu (21 de ani), mijlocașul Universității Craiova, fapt care l-a făcut pe MM Stoica să răbufnească: „Să nu-l iei pe Octavian Popescu la România U21 pentru că te-ai grăbit cu convocările și n-ai așteptat derby-ul de clasament (adică locul 1 vs locul 2) este oarecum de înțeles.

Sfidare la adresa bunului simț

Să comentezi - în calitate de selecționer - această neconvocare ca un ziarist anti-FCSB sau chibiț din Cișmigiu / IOR / Parcul cu Platani este și nu este de înțeles (dar, din moment ce la FRF toată lumea pare a fi de acord cu așa ceva, probabil că asta e direcția pe acolo).

Să fii obligat să renunți la Baiaram și, în urma evoluțiilor jucătorilor U21, să-l ignori din nou pe unul dintre cei doi fotbaliști care au înclinat (cam tare) balanța în FCSB - Univ. Craiova și să-l convoci pe Danciu, pare a fi sfidare. Nu doar la adresa noastră, ci și a bunului simț.

P.S. Dacă am dus-o prea departe cu unele ironii, sunt tentat să prezint scuze. Sunt curios dacă din partea cealaltă există tentația asta. Sau e totul OK”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

Imediat după partida cu U Craiova, Tavi Popescu se arăta șocat de faptul că nu a fost convicat la naționala de tineret: ”Nu pot comenta alegerea domnului Pancu, știu că are ceva cu mine mai demult. Nu știu cu ce i-am greșit. A fost o surpriză pentru mine. Se poate orice în viitor. Mă așteptam să fiu convocat, am fost puțin șocat când am văzut lista. M-a deranjat.

Mi-am spus că trebuie să îi demonstrez că meritam și eu să fiu acolo”, Octavian Popescu, selcționerul răspunzându-i imediat că, din 20 iulie, de când îl urmărește, mai mult s-a plimbat pe teren decât a jucat: ”A fost un pasager, un trecător. Se uita la adversari”.