Mihaela Buzărnescu oferă sfaturi în dragoste: Concluzia ei, la 34 de ani

Relația tumultoasă pe care Mihaela Buzărnescu (34 de ani) a avut-o cu fotbalistul Marco Dulca (23 de ani) s-a încheiat de mult, dar i-a schimbat statutul jucătoarei de tenis în mass-media din țară. Pentru că, după ce a început să vorbească deschis despre abuzurile la care a fost supusă în această relație toxică, „Micky“ a devenit, treptat, un personaj căutat de publicațiile mondene.

Acum, în dialog cu Ego, Buzărnescu, și-a oferit perspectiva asupra problemelor în dragoste: „Toți trecem prin suferință. Dacă nu treci printr-o suferință din dragoste, înseamnă că nu știi ce este iubirea, nu știi să iubești. Este un pas pe care trebuie să îl parcurgem toți și mă bucur că am trecut prin asta. Te cunoști mai bine, te dezvolți mai bine. Le sugerez tuturor să treacă prin asta. Eu am fost focusată de mică pe tenis foarte mult și atunci viața personală a fost puțin lăsată. Oarecum, am cochetat cu viața personală mai târziu poate decât alte colege“.

Mihaela Buzărnescu, cândva ocupanta locului 20 WTA, a alunecat acum până pe locul 401 mondial, fiind a 15-a sportivă din România în ierarhia tenisului feminin. Buzărnescu a jucat ultimul meci pe data de 2 august, când s-a accidentat grav în timpul confruntării cu Cristina Dinu (311 WTA), la Iași.