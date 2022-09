Buzărnescu, dezvăluiri picante despre viața ei amoroasă: De ce a rămas necăsătorită până la 34 de ani VIDEO

Mihaela Buzărnescu a fost destul de ghinionistă în cariera ei sportivă. Una marcată de accidentări. Inclusiv în cel mai bun sezon pe care l-a avut în circuit, cel din 2018.

Atunci, „Miki“ a cucerit singurul ei titlu WTA din palmares, la San Jose. Apoi, pe fondul rezultatelor bune, românca a atins locul 20 mondial, la data de 6 august 2018. A fost cea mai bună clasare din cariera Mihaelei de până acum. Din păcate, la două zile după acel moment de vârf, Buzărnescu s-a accidentat grav, în timpul unui meci cu Elina Svitolina. Pentru că a căzut pe un teren devenit alunecos din cauza ploii.

Pentru Buzărnescu a urmat drumul lung al recuperării, însă ea nu și-a mai recapătat niciodată forma sportivă de dinaintea întâlnirii de tristă amintire cu Svitolina. În ultimii ani, „Miki“ s-a zbătut mult în circuit, însă fără rezultate notabile.

Chiar și așa, una peste alta, Buzărnescu se poate considera o sportivă realizată din punct de vedere financiar. Pentru că, potrivit cifrelor oficiale, a strâns 2.728.834 de dolari numai din premii, în diferite turnee.

Dacă bani a câștigat, în schimb, Mihaela a rămas cu un gol în viața ei din punct de vedere sentimental. A mărturisit acest lucru acum, în podcastul „Vin de-o poveste by Radu Tibulcă”.

Ce a povestit Mihaela Buzărnescu?

*La 21 de ani am avut prima mea relație și a fost cea mai lungă, a durat aproape opt ani. Au fost momente și momente, dar a fost singura relație care a durat mult. Nu a fost ușor, pentru că era și vârsta la care participam la multe concursuri, apoi au intervenit și accidentările, care m-au făcut să stau mai mult pe acasă.

*Persoana respectivă a înțeles acele sacrificii și a înțeles să le facă și el, pentru că ne întâlneam mai rar. Și nu era din domeniul sportiv, lucra în domeniul corporatist. A fost greu, dar am acumulat multă experiență. S-a terminat într-un mod normal, OK, amândoi am trecut peste acea perioadă.

*Respectiva persoană este acum căsătorită, cu familie, toate bune și frumoase, eu am rămas singură, fără familie, fără nimic, toate bune și frumoase (n.r. - râde), dar nu contează.

*În general, viața de sportiv zici că este a artistului. Tot timpul ești plecat, hotel, avion, timp limitat, dar dacă există înțelegere.... Eu am avut o relație cu o persoană din alt domeniu sportiv (n.r. - Marco Dulca, fotbalist la FCSB) și nu m-a deranjat, pentru că am înțeles aceste sacrificii. Totul pentru a menține relația, să vezi dacă totul este OK.

*Cu prima relație n-a fost să fie, nu s-a trecut la un alt prag după patru sau cinci ani, după care, spre final, el își dorea mai mult. Cam aici s-a dus, pentru că nu a fost susținerea mai mare în perioadele mai putin bune ale mele, când eram accidentată, nu jucam, decât atunci când jucam bine. Așa am decis să încheiem relația pașnic.

*Apoi, am mai avut două relații, care nu prea au fost ce trebuie, nu urmăreau decât numele și cam atât cu mine. N-au fost persoane serioase.

*Apoi, am avut o relație cu cineva din domeniul sportului, am avut același gânduri, aceeași direcție, apoi, ulterior, nici eu nu știu de ce s-a stins. Mi s-a părut ca era cea mai OK dintre toate, chiar dacă era diferență de vârstă, 11 ani în favoarea mea.

