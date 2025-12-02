Mesajul trimis pe WhatsApp de Ilary Blasi fostului său soț, ex-fotbalistul Francesco Totti: „Ai înnebunit?”

Lupta juridică dintre Ilary Blasi (44 de ani) și fostul său soț, Francesco Totti (49 de ani), se poartă prin intermediul mesajele de pe WhatsApp. A fost publicat mesajul prin care, în seara zilei de 26 mai 2023, Ilary și-a exprimat furia față de fostul mare fotbalist, implicat în prezent într-o relație cu Noemi Bocchi.

În urma solicitării procurorului de a clasa presupusul caz de abandon de copii, Ilary Blasi a scos la iveală o probă compromițătoare. Prin intermediul avocatului său, Ilary a transmis că nu dorește încheierea procedurilor judiciare. Cazul datează din 2023, când fostul căpitan al Romei și noua sa partenerp au ieșit la cină, lăsându-le singure acasă pe Isabel, al treilea copil al cuplului Totti-Blasi, și pe cei doi copii ai lui Noemi, toți minori.

Acuze de abandon de copii

Fabio Lattanzi, avocatul lui Ilary Blasi, a depus o cerere instanță, iar judecătorul urmează să decidă dacă va admite sau nu moțiunea de clasare a cazului împotriva lui Francesco Totti și Noemi Bocchi, acuzați de abandon de copii. Avocații lui Blasi își continuă ancheta, intervievându-l și pe Vito Scala, prietenul lui Totti care l-ar fi informat despre situația de acasă, și pe polițiștii care au intervenit primii, după ce a fost raportată prezența minorilor fără supravegherea unui adult. Parchetul continuă să susțină clasarea, afirmând că nici măcar Ilary Blasi nu credea că fiica ei este în pericol. Gianluca Tognozzi, avocatul lui Francesco Totti și al lui Noemi Bocchi, a solicitat, de asemenea, clasarea.

Ilary se afla în Germania

Ilary Blasi, aflată la Frankfurt cu proiecte de muncă, a realizat un apel video cu Isabel în acea seară, după ce a primit un pont de la bunica maternă a micuței, rugând-o pe fată să dezvăluie cine era acasă cu ea. S-a încercat contactarea fostului soț, dar nu a primit niciun răspuns. La ora 23:19, i-a trimis un mesaj fostului soț, care a fost făcut public: „Francesco, am vorbit cu fiica noastră de două ori în această seară și mi-a spus că este singură acasă de peste două ore pentru că ai ieșit la cină. Ai înnebunit să lași o fetiță de 6 ani singură acasă?” Imediat după aceea, Blasi i-a cerut mamei sale să alerteze Poliția. Așa s-a ajuns să fie reclamați fostul fotbalist, coleg cu Chivu și cu Lobonț la AS Roma, și noua lui iubită pentru abandon de copil.

Pe 26 mai 2023, Francesco Totti și Noemi Bocchi au decis să ia masa în oraș, lăsându-i acasă pe Isabel și pe copiii partenerei sale, în vârstă de 9 și 11 ani. Bunica maternă, în timpul unei convorbiri telefonice cu copilul, și-a dat seama că nu erau adulți acasă. Poliția a fost alertată, dar, când au ajuns, bona era deja acolo, sosind, conform reconstituirii, cu puțin timp înainte. Există, de asemenea, înregistrări video realizate de minori care indică faptul că erau într-adevăr singuri în casă. După plângerea făcută de Ilary Blasi, Parchetul a investigat, iar pe 25 noiembrie 2025 a solicitat clasarea cazului, considerând că nu existau temeiuri pentru infracțiunea de abandon de copil. Cazul intră însă în „prelungiri”, după noua probă produsă de Ilary.