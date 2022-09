Francesco Totti, înșelat de soție. Ce a găsit fostul fotbalist în telefonul frumoasei Ilary Blasi

Francesco Totti s-a căsătorit cu fosta prezentatoare TV în 2005, însă în luna iulie a acestui an, cei doi au anunțat divorțul. Știrea a ținut primele pagini ale ziarelor, iar toată lumea l-a acuzat pe fostul fotbalist că și-ar fi înșelat soția și i-ar fi comunicat de-atunci că se desparte de ea pentru a fi alături de noua iubită, Noemi Bocchi.

Acum, Totti a decis să lămurească lucrurile și a dezvăluit motivele care au stat la baza despărțirii. „Am avut Covid care m-a făcut să sufăr timp de 15 zile. Cu toate acestea, soția mea, când aveam cea mai mare nevoie de ea, nu a fost acolo. Nu este adevărat că eu am fost primul care a înșelat. Am spus că nu voi vorbi și nu am vorbit, dar am citit prea multe știri false în ultimele săptămâni. Unele chiar i-au făcut pe copiii mei să sufere.

Zvonurile au început să ajungă la mine în luna septembrie a anului trecut: «Uite, Ilary are pe altcineva. De fapt, nu este doar un singură persoană». Nu am făcut niciodată asta în douăzeci de ani și nici ea nu o făcuse vreodată, dar când am primit avertismente de la diferite persoane, în care am încredere, am început să suspectez. M-am uitat în telefonul ei și am văzut că exista o a treia persoană, care acționa ca un intermediar între Ilary și un bărbat. Era dovada. Faptele”, a spus Francesco Totti, citat de Daily Mail.

A intrat în depresie

„Asta m-a făcut să intru în depresie. Nu mai puteam să mă prefac că nu se întâmplă nimic, faptul că nu mai eram eu, ci altcineva. Am ieșit din asta datorită lui Noemi. Mă tem că se va ajunge la instanță. Încă mai sper că putem ajunge la o înțelegere. Acum tac. După-amiaza aceasta m-a costat șase luni din viață. Aș fi preferat de o mie de ori să vorbesc despre fotbal și despre Roma, pe care o port mereu în suflet”, a adăugat legendarul fotbalist italian, care are trei copii cu Ilary Blasi: Cristian, Chanel și Isabel.

De partea cealaltă, Ilary Blasi, nu a dorit să comenteze afirmațiile fostului său soț: „Mi-am protejat întotdeauna copiii și voi continua să îi protejez. Știu lucruri care ar putea ruina aproximativ cincizeci de familii”, a spus misterios Ilary Blasi, indicând că are propria versiune a poveștii pe care o va spune atunci când va simți că este momentul potrivit, potrivit Corriere della Sera.