Jose Azevedo, șofer de camion, a recunoscut că a fost martor la accidentul care s-a sfârșit fatal pentru Diogo Jota și fratele său, Andre Silva (28 și 25 de ani). Bărbatul se afla în apropiere atunci când bolidul fotbalistului legitimat la Liverpool aproape că s-a prăpădit.

Conform autorităților din Spania, cauza accidentului ar fi fost o eventuală explozie a unei anvelope, în momentul în care autoturismul a depășit o viteza mai mare de 120 km/h. Deși polițiștii au raportul de expertiză în curs de finalizare, Azevedo îi contrazice și afirmă faptul că automobilul lui Jota nu se deplasa cu viteză.

Bărbatul a oferit toate detaliile prin intermediul unui video postat pe rețelele de socializare.

„M-am oprit, am încercat să ajut, dar din păcate nu mai era nimic de făcut. Am conștiința curată. Știu prin ce am trecut în acea noapte. Nu știam cine e în mașină. Condoleanțele mele familiei.

Pe cuvântul meu că nu mergeau cu viteză. Am văzut bine mașina, merg pe drumul ăsta în fiecare zi, de luni până sâmbătă, știu ce fel de drum este, e unul de doi bani.

E un drum care nu e foarte luminat, dar am reușit să văd mașina. La scurt timp distanță, din păcate, s-a sfârșit cum s-a sfârșit!", a declarat șoferul, citat de jurnaliștii englezi.

În ziua accidentului, pe data de 3 iulie, la volanul autoturismului s-ar fi aflat chiar Diogo Jota.

„Raportul de expertiză este în curs de realizare și finalizare, unde, printre altele, se studiază urmele lăsate de una dintre roțile vehiculului. Totul indică, de asemenea, o posibilă depășire mare a vitezei permise pe șosea.

Toate testele efectuate pentru moment indică faptul că șoferul vehiculului a fost Diogo Jota!”, a declarat, potrivit theguardian.com, un purtător de cuvânt al Gărzii Civile.