Luni, 20 Octombrie 2025
Maroc are cei mai buni tineri fotbaliști din lume. Argentina, zdrobită în finala Mondialului U20

Naționala de fotbal a statului Maroc a învins duminică seară puternica selecționată a Argentinei și s-a încoronată în premieră campioană mondială sub 20 de ani.

În Chile, împotriva tuturor așteptărilor, naționala de fotbal a Marocului a devenit campioană mondială la sub 20 de ani.

Reprezentativa aficană ridică trofeul la aproape 50 de ani de la prima lor participare. Se întâmpla în Turcia, în 1977.

Maroc, pregătită de Mohamed Ouahbi, a învins una dintre favorite, Argentina, cu 2-0.

O țară africană nu mai câștigase Cupa Mondială sub 20 de ani din 2009, când Ghana a fost selecționata care a triumfat. Meciul a fost decis de dubla marcată de Zabiri.

Sport

