Cine transmite la TV FCSB - Fenerbahce. Meciul începe la oraa 22:00. Campioana României are 7% șanse de calificare în faza următoare a Ligii Europa

FCSB își termină joi, de la ora 22:00, traseul în grupa unică de Liga Europa la fotbal. Are meci, pe „Arena Națională”, cu formația turcă Fenerbahce Istanbul. Meciul va fi transmis în direct la TV de posturile Digi Sport 1 și de Prima Sport 1.

După şapte etape, Fener se află pe locul 18, cu 11 puncte. FCSB mai are șanse reduse să se califice în play-off-ul Europa League. Gruparea „roș-albastră” se clasează pe locul 29 în clasamentul grupei, cu 6 puncte și un golaveraj de -7. Celtic este echipa clasată pe locul 24, ultimul care asigură prezența în play-off, cu 8 puncte. Astfel, statisticienii de la Football Meets Data le oferă celor de la FCSB șanse de 7% să treacă mai departe. Arbitrul sârb Nenad Minakovic va conduce meciul dintre FCSB şi Fenerbahce Istanbul, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenți vor fi Nikola Borovic şi Bosko Bozovic, iar al patrulea oficial a fost delegat Milan Mitic. Arbitru video a fost nominalizat Momcilo Markovic, iar arbitru asistent video a fost desemnată Jelena Cvetkovic. Disputa de la București are loc în contextul duelului Turcia - România, de pe 26 martie, de la Istanbul, în barajul de calificare pentru Mondiale.

S-au șters amenzile

FCSB are două eșecuri consecutive cu același scor, 1-4, în Europa, cu Dinamo Zagreb, și în Superligă, cu CFR Cluj. Motiv pentru patronul Gigi Becali (67 de ani) să dea buzna în cantonamentul echipei sale, prilej cu care și i-a săpunit și i-a lăudat pe fotbaliști. De antrenori nu s-a legat. Le-a cerut jucătorilor să nu mai vocifereze la adresa cipriotului Elias Charalambous, pentru că el este cel care face schimbările în timpul meciurilor, nu „tehnicianul de paie” al echipei. Trimiterea a fost la atacantul Daniel Bîrligea (25 de ani), cel care joi seară a înjurat cu patos la Zagreb, în momentul când a fost scos din joc. Cu această ocazie, fotbaliștilor li s-au șters amenzile acumulate până în acest punct al sezonului. În finalul anului 2025, Gigi Becali a impus mai multe amenzi la FCSB pentru comportament nesportiv, de câte 10.000 de euro. Iar ca urmare s-a strâns o sumă importantă pe care fotbaliștii urmau să o achite în conturile clubului. Nu mai puțin de 16 sancțiuni au fost aplicate, fiecare valorând câte 10.000 de euro. Astfel, în total, 160.000 de euro trebuiau să scoată din buzunare fotbaliștii campioanei, ca urmare a cartonașelor galbene sau roșii primite ca urmare a protestelor. „O să fie amnistie. Nu se mai dă nicio amendă. Șterg toate amenzile! Eu am venit să iert. Iert toate amenzile! De azi încolo nu mai există nimic”, a declarat Gigi Becali, la ieșirea de la baza din Berceni. Dintre cei 11 jucători care urmau să fie amendați, Daniel Bîrligea avea cea mai mare sumă de achitat: 40.000 de euro. „Așteptăm să câștigăm cele 7 meciuri și să luăm campionatul. Meciul cu Fener e important, să câștigăm bani”, a încheiat afaceristul din Pipera.

Turci decimați: vin fără 7 jucători de bază

Cu doar câteva zile înainte de confruntarea de la București, antrenorul „galben-albaștrilor” a făcut o declarație care trădează probleme serioase de lot și o stare de neliniște accentuată la formația de pe „Şukru Saracoglu”. Domenico Tedesco (40 de ani), tehnicianul lui Fenerbahce, a recunoscut deschis că se confruntă cu un adevărat coșmar din cauza problemelor medicale de la echipă. După remiza din campionat cu Goztepe, scor 1-1, Tedesco a părut vizibil afectat de calendarul infernal și de starea fizică a jucătorilor săi. „Am jucat cu Alanyaspor, Goztepe, Aston Villa, acum urmează FCSB, apoi Kocaelispor și Trabzonspor. Avem aceste meciuri și trebuie să facem multe schimbări. Nu știu cu cine joc la București! Toți jucătorii sunt la limită”, a declarat Domenico Tedesco, în presa de la Istanbul. Pe lângă faptul că Edson Alvarez (28 de ani), Archie Brown (23 de ani) și Levent Mercan (25 de ani) erau deja indisponibili pentru meciul de la București, din cauza unor accidentări mai vechi, Ismail Yuksek (27 de ani) s-a alăturat și el listei, după ce a acuzat probleme medicale la meciul Goztepe, în ultima etapă din Super Liga Turciei. Mai mult decât atât, noile transferuri de pe „Şukru Saracoglu”, Mert Gunok (36 de ani) și Matteo Guendouzi (28 de ani), nu vor avea drept de joc la partida cu FCSB, deoarece nu fac parte din lotul înscris la UEFA de către turci. De asemenea, nici Milan Skriniar (30 de ani) nu va juca la București, din cauza cumulului de cartonașe galbene. În aceste condiții, FCSB ar putea profita de problemele de efectiv ale celor de la Fenerbahce și să spere la un rezultat mare pe „Arena Națională”.

Mutu nu vrea la Palat

Adrian Mutu (47 de ani) este liber de contract din martie 2025, după despărțirea de Petrolul, dar nu visează să fie „înscăunat” la Palat, acolo unde sunt prezentații antrenorii când semnează cu FCSB. Piteșteanul privește cu jind la rezultatele pe care le are fostul său coleg de la națională, Cristian Chivu (45 de ani), la Inter Milano. „Oricărui antrenor din România i-ar plăcea să antreneze FCSB-ul, dar nu s-a pus problema. Vorbim de una dintre echipele importante, cu condiții extraordinare. Dar nu toți, și eu sunt unul dintre ei, ar accepta să antreneze FCSB-ul în actualul context de acolo. Și aici mă refer la patron, care știm cu toții cum este. Astea sunt regulile dânsului, pe astea merge și nu poate nimeni să-l condamne. Noi ne-am și obișnuit în ultimii ani cu ce face și cum face acolo. Dar eu unul nu aș accepta în condițiile actuale, nu că nu mi-ar plăcea”, a spus Mutu. În trecut, între Becali și Mutu a existat un conflict de natură financiară. Latifundiarul i-a reproșat că nu i-a returnat o sumă de bani. „Mutu m-a convins în momentul în care nu mi-a dat banii. Dacă el are să dea 75.000 de euro şi nu îi dă, e un mare nenorocit, mai ales că el câștigă banii aştia în două săptămâni”, îl ataca Gigi Becali, în 2010, pe atacantul de atunci al Fiorentinei.

Calcule: cum se poate califica FCSB

Victoria celor de la FCSB cu Fenerbahce este obligatorie, însă campioana României va depinde și de celelalte rezultate. Astfel, FCSB are nevoie de 5 rezultate favorabile din 6 posibile:

Young Boys să piardă contra celor de la Stuttgart;

Celtic să piardă în fața lui Utrecht sau să scoată un egal, dar să rămână sub FCSB la golaveraj. În prezent, golaverajul lui Celtic este de -4;

Ludogorets să piardă sau să facă maximum un egal cu Nice;

Feyenoord să piardă sau să scoată maximum un egal cu Real Betis. În cazul în care se va impune, trebuie să aibă un golaveraj mai slab decât FCSB. În prezent, olandezii au -3;

FC Basel să piardă sau să scoată maximum un egal cu Viktoria Plzen. Dacă se va impune, la fel ca în cazul lui Feyenoord, trebuie să aibă un golaveraj mai slab decât FCSB. În prezent, elvețienii au -3;

Salzburg să piardă sau să scoată maximum un egal cu Aston Villa. Dacă vor câștiga, austriecii trebuie să aibă un golaveraj mai slab decât FCSB. Acum au -4.

Românii care au jucat pentru Fener

Fenerbahce a încorporat, de-a lungul timpului, patru fotbaliști români: Ion Nunweiller III, Ilie Datcu, Sabin Ilie și Viorel Moldovan. Primii doi au jucat în perioada ceuașistă, Sabin Ilie și Viorel Moldovan - în anii 1990. De departe, numele care a însemnat foarte mult este cel al lui Viorel Moldovan. Atacantul român a evoluat în perioada 1998-2000, după ce a plecat de la Coventry. La Fener, Viorel Moldovan a fost unul dintre cei mai iubiți jucători și pentru că a fost un adevărat profesionist ca atitudine, presa din Istanbul scriind despre român că este era pe care nu îl vei găsi nopțile prin cluburi sau alte localuri, așa cum făceau mulți dintre jucătorii străini care vin la Istanbul. Moldovan a marcat 33 de goluri în 53 de meciuri, o mediee excelentă. Când a plecat, în 2000, la FC Nantes, suporterii turci au protestat vehement la adresa conducerii. Sabin Ilie a ajuns la Istanbul în vara anului 1997, după ce impresionase în tricoul Stelei, cu care reușise eventul campionat - Cupă în fața celor de la FC Național. Fratele mai mic al lui Adrian Ilie a fost însă o mare decepție. A adunat doar 12 prezențe și a înscris trei goluri, fiind trimis la Kocaelispor. Primul român care a ajuns în curtea lui Fenerbahce a fost fostul fundaș central de la Dinamo, Ion Nunweiller III, care a jucat între 1968 și 1970. Nunweiller a fost al 22-lea străin din istoria fotbalului din Turcia. El a fost urmat de portarul Ilie Datcu, 1969-1975, 220 meciuri. Acesta s-a și stabilit în Turcia, primind inclusiv cetățenia, sub nunele de Ilyas Datca. A lucrat ca antrenor cu portarii la Beșiktaș, pe vremea când antrenor era Mircea Lucescu (2002-2004).