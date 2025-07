Aroganță plătită scump. FCSB n-a învățat nimic din dubla înfrângere cu Shkendija și continuă să-și desconsidere adversarul

Campiona României la fotbal, FCSB, a fost pusă cu botul pe labe de campioana Macedoniei de Nord, FK Shkendija. După 1-0 în tur, la Skopje, coșmarul FCSB-ului a continuat pe „Arena Națională”, unde oaspeții s-au impus miercuri sară cu 2-1. Astfel, în loc să meargă în turul trei preliminar la Ligii Campionilor, unde ar fi dat peste azerii de la Qarabag (o calificare asigura, implicit, un loc în grupele Conference League), FCSB „alunecă” pe traseul de Liga Europa, urmând să o înfrunte în dublă manșă pe Drida, din Kosovo, eliminată din Liga Campionilor de danezii de la FC Copenhaga cu 3-0 la general.

N-au înțeles nimic!

După fiecare dintre cele două meciuri, oficialii bucureșteni au arătat că n-au înțeles nimic din înfrângeri. După tur, Mihai Stoica a spus că Shkendija este o formație de calitate îndoielnică, având nivelul unei echipe din liga a doua de la noi. Și eșecul de miercuri seară, la care au asistat 30.000 de oameni, a fost tratat cu infatuare. „Asta e echipă de Divizia C”, a comentat patronul Gigi Becali. Iar aroganța s-a prelungit și pentru următoarea „dublă”. „Dacă ne scoate și Kosovo, să ieșim din fotbal! Mai slabi ca ăștia nu sunt cei de la Drida!”, este noul „pariu” al afaceristului.

Gafeurul Chiricheș, trecut la remarcați

Patronul a demonstrat că n-a înțeles nimic nici din jocul echipei sale, nu doar din jocul adversarilor. El l-a lăudat pe Vlad Chiricheș, 35 de ani, deși acesta a fost gafeurul echipei, amintind de erorile pe care le comitea la națională. „Echipa m-a făcut de râs! Am eu ambiții, dar n-am cu cine. Doar cu patru jucători, n-ai cum să joci, cu Cisotti, Chiricheș, Ngezana și Bîrligea. Explicația mea? Au avut un sezon bun, au câștigat bani, iar acum... Trebuie să alergi! Nu se demarcau, nu aveau soluții de pasă. Șut stă pe TikTok. Chiricheș a dus jocul singur. Jucătorii nu mai sunt modești, nu ascultă antrenorul. Nu jucăm în viteză, nu avem soluții de pas. N-avem iuțeală. Singurul jucător e Cisotti. Și cu Chiricheș. În rest, nu avem! Era echipă pe care trebuia s-o bați 3, 4, 5-0! Am greșit schimbarea, Alibec nu este în ritm. Neconcentrare! Au apartamente de sute de mii!”, a spus patronul, cel care visa la grupele Ligii și la adversari precum Barcelona!

Alibec, altă oaie neagră

Denis Alibec, 34 de ani, a fost inamicul public numărul 1 pe „Arena Națională” după FCSB - Shkendija 1-2, rezultat în urma căruia campioana României părăsește preliminariile Ligii Campionilor. Accidentat în primul meci al sezonului, Supercupa României, atacantul transferat în această vară de la Farul a fost introdus la pauza partidei din această seară. Alibec a avut parte de 50 de minute pe teren, cu tot cu prelungirile, dar nu a adus plusul scontat. Aproape invizibil, o singură dată la finalizare, atunci trimițând mult peste poartă, șeptarul i-a iritat la culme pe unii suporteri ai campioanei. La ieșirea jucătorilor de pe teren, aceștia l-au luat la țintă cu gesturi reprobabile: flegme și înjurături! Asta în zona intrării pe tunelul către vestiare, după ce jucătorii campioanei, inclusiv Alibec, au stat în fața galeriei. În acea scurtă „ședință” cu galeria, suporterii au adoptat o atitudine mai degrabă pozitivă, de susținere. Nu și cei care stăteau în zona intrării la vestiare! „Am greșit schimbarea: Alibec, care nu este încă pregătit. Aici s-a greșit. Până la urmă, George mai făcea ceva, mai dribla. Aici s-a pierdut, la Alibec, care n-a contat deloc. A jucat o repriză și n-a avut nicio realizare, nimic!”, a spus Gigi Becali.

Modestia albanezului

Kamer Qaka (30 de ani) a reacționat înainte ca returul FCSB - Shkendija, scor 1-2, să se termine. Jucătorul care a evoluat în trecut la FCSB a reacționat pe rețelele de socializare, după ironiile lui MM Stoica la adresa lui și a echipei sale. Kamer Qaka a absentat de la această partidă după ce a luat un cartonaș roșu în partida-tur, la fel ca și Florin Tănase. Kamer Qaka a scris doar două cuvinte pe Instagram: „Stay humble” (n.r. - rămâneți modești). Reacția vine în urma unor declarații oferite de MM Stoica care a numit Shkendija „o echipă de Liga 2” și pe el „un jucător care nu și-a găsit loc la noi”. „Cea mai slabă echipă pe care am întâlnit-o! Cu atât mai deranjantă e înfrângerea. Acum mă interesează să nu ne facem de râsul lumii. Cu Inter d’Escaldes am fost lamentabili! Am fost penibili din primul până în ultimul minut! E o echipă din Andorra și nu ai voie să te prezinți așa! Nu avem voie să suferim în fața unor asemenea jucători. Acolo joacă Qaka, care nu și-a găsit loc la noi. Procesul de pregătire nu a fost cel dorit, pentru că am avut jucători la naționale, dar asta nu te scuză când ai un adversar care e sub nivelul din Liga 2. Dacă nu înțelegem asta, nu vom avea nicio șansă! Cine joacă miercuri trebuie să rezolve meciul până la pauză”, spunea MM Stoica despre Shkendija și depsre Kamer Qaka.

Albanezul de 30 de ani a jucat doar 7 meciuri la FCSB și după aceea a fost trimis la Universitatea Craiova. Albanezul de 30 de ani a fost cumpărat de Gigi Becali de la Poli Iași cu 375.000 de euro plus TVA, dar a fost alungat după 382 de minute (de patru ori a jucat titular). Asta deși pe atunci patronul lui FCSB îi pusese clauză de 20 de milioane de euro! FCSB a încasat 200.000 de euro, iar 15% din această sumă a fost redirecționată la Iași, echipă care deținea procent din drepturile federative. „Eu nu cred că valoarea noastră este de play-out sau de Liga 2 din România!”, afirma Kamer Qaka în urmă cu câteva zile.

„Sunt mult mai slabi ca noi”

Nici jucătorii n-au priceput prea mult din dubla înfrângere. Stoperul Mihai Popescu a declarat, miercuri seara, după eliminarea echipei FCSB din Liga Campionilor, că îi este rușine după acest eșec, el subliniind că Shkendija a reușit să câștige ambele manșe din turul 2 preliminar, deși este o formație mult mai slabă. „Dezamăgirea este mare și în rândul nostru. Din păcate am pierdut ambele meciuri (n.r. - cu KF Shkendija). Ne este rușine și nouă de noi, de felul în care am jucat, de suporteri, de toată lumea. Eu cred că sunt mult mai slabi ca noi, dar ăsta e fotbalul, ne-au bătut de două ori, nu avem ce să facem. Câteodată fotbalul te pedepsește, dar trebuie să mergem înainte, pentru că tot fotbalul îți dă șansa să îți revii. Vine derby-ul cu Dinamo și trebuie să fim pregătiți”, a spus fundașul. „Nu cred că a fost panică de partea noastră. Doar că am grăbit lucrurile pentru că aveam nevoie să marcăm, eram sub presiunea rezultatului din tur. Ei au fost mai pragmatici, au așteptat contraatacul și asta a fost tot. Greșeala este de partea tuturor. A fost o greșeală colectivă, trebuia să stăm mai aproape de ei și să întrerupem jocul. E început de sezon, e normal să nu fim la capacitate maximă. Vom încerca să nu mai repetăm greșelile și cu siguranță vom fi mai bine meciurile următoare”, a adăugat Mihai Popescu.

Antrenorul vede o problemă mentală

Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a motivat eșecul în fața formației nord-macedonene Shkendija printr-o „problemă mentală”, tehnicianul cipriot cerând scuze suporterilor pentru și eliminarea din Liga Campionilor. El promitea că jucătorii își vor da viața pe teren la retur. „Nu știu dacă problema a fost mentală, pare că ne confruntăm cu o problemă. Mă așteptam să fim mai buni. Repet, în prima repriză am început bine, am ținut mingea, am avut ritmul jocului. Poate este o problemă mentală. Poate după ce am primit golul, totul s-a schimbat și am căzut psihic, dar nu așa trebuie să reacționăm. Gata, s-a terminat acum, ăsta e fotbalul. Nu mai putem schimba nimic acum. Suporterii au făcut tot ce ținea de ei astăzi, dar, din păcate, noi nu am făcut-o. Vreau să le cer scuze suporterilor, pentru că au venit astăzi să ne susțină și noi nu am făcut ceea ce așteptau de la noi”, a afirmat Charalambous. Tehnicianul cipriot s-a arătat îngrijorat atât de jocul colectiv al echipei sale, cât și de cel individual. „Sunt îngrijorat pentru că nu jucăm cum ar trebui, nici individual, nici colectiv. Încerc să-mi fac treaba cât pot de bine, dar acum nu funcționează. Primul care își asumă responsabilitatea sunt eu și o voi face din nou”, a mai spus Charalambous.