Leverkusen, serie fabuloasă de meciuri fără înfrângere. Record absolut, după ce a scăpat ca prin urechile acului

Bayer Leverkusen este cea mai în formă echipă a Europei, fiind singura neînvinsă de pe întregul continent. Nemții își continuă seria extraordinară, după ce au egalat pe Roma, în returul semifinalelor Europa League în minutul 90+7.

Echipa lui Xabi Alonso a remizat cu AS Roma, scor 2-2, în returul semifinalelor Europa League și s-a calificat în ultimul act al competiției, după ce în tur se impusese în deplasare cu 2-0. Condusă cu 0-2 de AS Roma, Leverkusen a egalat în 90+7 și a rămas invincibilă în acest sezon. Are 49 de meciuri fără eșec, un nou record absolut în fotbal.

A fost un meci ”nebun” în Germania. Italienii au condus cu 2-0 după ce Leandro Paredes a reușit ”dubla” din penalty. Nemții au redus din diferență, în minutul 82, după ce Gianluca Mancini și-a băgat mingea în propria poartă, iar Josip Stanisic a egalat în 90+7.

A depășit un record vechi de 59 de ani

Bayer Leverkusen a ajuns la 49 de meciuri fără înfrângere, în toate competițiile. Astfel, ”aspirinele” au depășit recordul celor de la Benfica, care înregistra 48 de meciuri fără eșec în perioada decembrie 1963 - februarie 1965, și au stabilit un nou record absolut de invincibilitate. În cele 49 de partide, formația pregătită de Xabi Alonso a marcat 136 de goluri!

Finala Europa League este programată pe 22 mai, la Dublin, unde Leverkusen o va întâlni pe Atalanta. Nemții mai au o echipă calificată într-o finală de cupă europeană, pe Dortmund, care pe 1 iunie va juca ultimul act al Ligii Campionilor cu Real Madrid.