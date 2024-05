Leverkusen, o echipă fascinantă: nemții sunt în fața unui moment monumental în fotbalul european

Dacă e o echipă care poate intra în Dosarele X ale fotbalului internațional, atunci ea se numește Bayer Leverkusen, versiunea 2023-2024!

Nemții tocmai au ajuns la 48 de partide fără înfrângere în toate competițiile, odată cu succesul din Bundesliga din weekend, 5-1 cu Frankfurt în deplasare. Iar asta într-un moment în care titlul e deja câștigat, fără nicio emoție. Urmează, joi, returul cu AS Roma din semifinalele Ligii Europa. Și aici, calificarea în ultimul act e rezolvată, în mare măsură, după succesul de pe „Olimpico“, scor 2-0. Dar returul, dacă va fi încheiat fără înfrângere pe „BayArena“, va propulsa Leverkusen în istorie. Ea va deveni deținătoarea recordului all-time de invincibilitate în fotbalul european, de când există cupele continentale! Acum, în această ierarhie, Leverkusen împarte primul loc cu Benfica, ambele formații având 48 de meciuri fără eșec. Seria portughezilor datează însă din perioada 1963-1965.

Revenind la Leverkusen, această grupare mai are maxim cinci meciuri de jucat în acest sezon: returul cu AS Roma, care poate fi urmat de finala Ligii Europa, două partide în Bundesliga (cu Bochum afară și cu Augsburg acasă), plus finala Cupei Germaniei.

Așadar, teoretic, Leverkusen poate încheia sezonul 2023-2024 cu un total de 53 de meciuri fără eșec și trei trofee! La ora actuală, din cele 48 de partide fără înfrângere au fost câștigate 40!

Liga Campionilor, semifinale

Marți, ora 22.00

Paris Saint-Germain – Dortmund (0-1 în tur)

Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1

Miercuri, ora 22.00

Real Madrid - Bayern Munchen (2-2 în tur)

Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1

Finala competiției va fi găzduită de Stadionul „Wembley“ (Londra) pe data de 1 iunie.

Liga Europa, semifinale

Joi, ora 22.00

Atalanta – Marseille (1-1 în tur)

Platforma VOYO

Leverkusen - AS Roma (2-0 în tur)

Pro Arena și platforma VOYO

Finala competiției va fi găzduită de „Aviva Stadium“ (Dublin) pe 22 mai.

Conference League, semifinale

Miercuri, ora 19.45

Club Brugge – Fiorentina (2-3 în tur)

Pro Arena și platforma VOYO

Joi, ora 22.00, platforma VOYO

Olympiakos - Aston Villa (4-2 în tur)

Platforma VOYO

Finala va fi pe „Agia Sophia Stadium“ (Atena) pe 29 mai.