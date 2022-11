Leo Strizu, noul antrenor de la FCSB: „Am fost un jucător mai nesimțit, sunt un antrenor coleric”

Leo Strizu, noul antrenor al formației FCSB, a susținut prima sa conferință de presă în calitate de „principal” al roș-albaștrilor, înaintea partidei cu FC Botoșani, din Liga 1.

Noul antrenor al FCSB-ului a vorbit în fața presei înaintea partidei pe care echipa sa o va disputa în fața celor de la FC Botoșani, un meci restant din etapa a șasea din Liga 1 de fotbal.

Acesta a vorbit despre presiunea pe care o poate simți un antrenor sau un jucător nou la echipa patronată de George Becali.

”Eu presiune nu prea simt. Am fost un jucător mai nesimțit. Așa am fost eu ca jucător, nu mai are rost să comentăm. Dar, mereu pe unde am fost, eu zic că mi-am făcut treaba. Au mai trecut anii peste mine, m-am mai schimbat. În schimb, eu am pus presiune pe jucători, jucători precum Vătăjelu, Toșca etc. Mereu am vrut totul de le ei, așa voi face și acum”, a declarat Leo Strizu.

Tehnicianul a vorbit și despre relația pe care o va avea cu Mihai Pintilii, fostul jucător al FCSB-ului, care a stat pe banca tehnică a echipei în ultima vreme.

„Ușor-ușor, mi-a dat de gândit această linie pe care o are Pintilii. Nu mulți antrenori au o relație de prietenie și respect față de toți jucătorii din lot, indiferent de minutele jucate de aceștia. Vreau să continuăm pe acest drum. S-a apelat la serviciile mele, pentru că fiind în club, urmărind împreună meciurile de la elită, poate se va forma o chimie bună între noi, astfel încât să pot să transmit eu indicații jucătorilor ca și cum ar fi de la Pintilii. Și dacă mă chemna Mourinho, tot la Pintilii trebuia să apelezi. A fost mereu în staff-ul antrenorilor de până acum. Este foarte iubit, știe foarte multe lucruri din vestiar. Și dacă veneam cu secundul meu, tot îl păstram pe Pintilii. Cât despre mine, eu sunt un antrenor coleric, pentru că-mi doresc mereu cât mai mult de la jucătorii mei”, a mai spus Strizu.

Partida dintre FCSB și FC Botoșani este programată pe data de 1 decembrie, de la ora 19.00.