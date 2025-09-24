Un fotbalist a fost băgat în ședință de club, după ce a delirat pe Snapchat: „Viața e ca un pantof, nu poți bea dintr-o vacă, pentru că pământul e un morcov!”

Atacantul nigerian Victor Boniface, în vârstă de 24 de ani, a dat frâu liber unor gânduri greu de interpretat, pe care le-a postat pe profilul său de Snapchat.

Boniface a fost convovat la o discuție cu oficialii celor de la Werder Bremen, clubul unde Bayer Leverkusen l-a împrumutat în ultimele ore ale perioadei de transferuri. Unele dintre postările sale i-au pus pe gânduri pe șefi.

„Viața e ca un pantof, nu poți bea dintr-o vacă, pentru că pământul e un morcov”, a scris africanul.

Apoi, o alta, la fel de halucinantă: „Dacă irosești bani pe prea multe femei, nu vei realiza nimic în viață. Găsește una sau două și relaxează-te. Trei femei, cel mult, sau dacă treci printr-o perioadă dificilă, patru sunt în regulă”.

Aceste postări au alertat conducerea lui Werder, care îi va cere explicații. Nici Boniface, nici clubul, însă, nu vor să discute public situația.

Cota lui de piață a intrat la apă

În ianuarie 2025, Al Nassr oferise 70 de milioane de euro pentru Boniface, cu un salariu de 15 milioane de euro pe an pentru el. Totuși, în ultimul moment, arabii au decis să-l aducă pe columbianul Jhon Durán, trecut între timp la Fenerbahce.

De la 70 de milioane de euro în ianuarie, Leverkusen l-a scos pe piață la începutul verii pentru 50 de milioane de euro plus bonusuri.

Cu toate acestea, ofertele nu s-au apropiat niciodată de prețul cerut. Și astfel prețul a tot scăzut. AC Milan a făcut o ofertă, dar tranzacția a eșuat din cauza condiției fizice precare a jucătorului. Apoi, a venit împrumutul la Werder Bremen.

Lucrurile nu merg prea bine la noua lui formație. Antrenorul lui Werder, Horst Steffen, l-a criticat aspru pentru prestația sa din înfrângerea cu Freiburg: „După gustul meu, a rătăcit prea mult pe teren. Trebuie să fie un punct de referință în centru. Nu s-a mișcat așa cum mi-aș fi dorit”.