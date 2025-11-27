Kylian Mbappé, în fruntea Europei. Francezul devine golgheterul Ligii Campionilor

Kylian Mbappé a demonstrat încă o dată că este de neoprit în Champions League. Internaționalul francez a înscris patru goluri pentru Real Madrid în victoria dramatică de miercuri seara, scor 4-3, în deplasare cu Olympiakos Pireu, și a ajuns la 9 goluri în actuala ediție a competiției, preluând conducerea clasamentului golgheterilor.

Francezul l-a devansat pe Victor Osimhen (Galatasaray), care are șase goluri, în timp ce podiumul este completat de Erling Haaland (Manchester City) și Harry Kane (Bayern Munchen), ambii cu câte cinci reușite.

Un record impresionant în carieră

De la debutul în Liga Campionilor, Mbappé a acumulat 64 de goluri în 92 de meciuri, evoluând pentru AS Monaco, Paris Saint-Germain și Real Madrid. Aceasta îl situează pe poziția a șasea în clasamentul all-time al marcatorilor, dominat de Cristiano Ronaldo, cu 140 de goluri.

Francezul mai are nevoie de 7 goluri pentru a-l egala pe Raul Gonzalez, legenda madrilenilor, care a marcat 71 de goluri în competiția-fanion a fotbalului european.

Cu performanța de miercuri, Mbappé și-a consolidat statutul de superstar european și arată că sezonul actual al Ligii Campionilor îi poate aduce noi recorduri spectaculoase.

Clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor ediția 2025-2026, după meciurile etapei a 5-a

9 goluri: Kylian Mbappe (Real Madrid)

6 goluri: Osimhen (Galatasaray)

5 goluri: Haaland (Manchester City), Kane (Bayern Munchen)

4 goluri: Harvey Barnes (Newcastle), Anthony Gordon (Newcastle), Gabriel Martinelli (Arsenal), Lautaro Martinez (Inter Milano), Rashford (FC Barcelona), Vitinha (PSG)

3 goluri: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Leandro Andrade (Qarabag), Aubameyang (Olympique Marseille), Luis Diaz (Bayern Munchen), Driouech (PSV Eindhoven), Estevao (Chelsea), Guirassy (Borussia Dortmund), Guruzeta (Athletic Bilbao), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Fermin Lopez (FC Barcelona), McTominay (Napoli), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Igor Paixao (Marseille), Trincao (Sporting Lisabona), Vlahovic (Juventus Torino)

2 goluri: Dennis Man (PSV Eindhoven), Karemi Adeyemi (Dortmund), Akgun (Galatasaray), Folarin Balogun (AS Monaco), Bensebaini (Dortmund), Burkardt (Eintracht Frankfurt), Promise David (Union Saint-Gilloise), Doue (PSG), Dumfries (Inter Milano), Fet (Bodo/Glimt), Foden (Manchester City), Forbs (FC Bruges), Aleix Garcia Serrano (Bayer Leverkusen), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Gyokeres (Arsenal), Hauge (Bodo/Glimt), Rasmus Hojlund (Napoli), Nicolas Jackson (Bayern Munchen), Kaabi (Olympiakos), Lennart Karl (Bayern), Kolo Muani (Tottenham), Kvarațhelia (PSG), Jordan Larsson (FC Copenhaga), Luis Javier Suarez (Sporting Lisabonal), Mbodji (Slavia Praga), Nuno Mendes (PSG), Mikel Merino (Arsenal), Pacho (PSG), Pepi (PSV Eindhoven), Quenda (Sporting Lisabona), Goncalo Ramos (PSG), Robert (FC Copenhaga), Saibari (PSV Eindhoven), Saka (Arsenal), Samardzic (Atalanta Bergamo), Nuno Santos (Sporting Lisabona), Schick (Bayer Leverkusen), Daniel Svensson (Dortmund), Szoboszlai (Liverpool), Marcus Thuram (Inter Milano), Ferran Torres (FC Barcelona), Tresoldi (FC Bruges), van de Ven (Tottenham), van Dijk (Liverpool), Yamal (FC Barcelona).

Clasamentul all-time al golgheterilor Champions League (fără preliminarii)

140 goluri: Cristiano Ronaldo (Portugalia/Manchester United, Real Madrid, Juventus)

129 goluri: Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona, Paris Saint-Germain)

105 goluri: Robert Lewandowski (Polonia/Borussia Dortmund, Bayern Munchen, FC Barcelona)

90 goluri: Karim Benzema (Franța/Lyon, Real Madrid)

71 goluri: Raul Gonzalez (Spania/Real Madrid, Schalke)

64 goluri: Kylian Mbappe (Franța/Monaco, PSG, Real Madrid)

57 goluri: Thomas Muller (Germania, Bayern Munchen)

56 goluri: Ruud van Nistelrooy (Olanda/PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)

54 goluri: Erling Haaland (Norvegia/RB Salzburg, Borussia Dortmund, Manchester City)

50 goluri: Thierry Henry (Franța/Monaco, Arsenal, FC Barcelona)

48 goluri: Zlatan Ibrahimovic (Suedia/Ajax, Juventus, Inter Milano, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)

48 goluri: Andrei Şevcenko (Ucraina/Dinamo Kiev, AC Milan, Chelsea)

47 goluri: Mohamed Salah (Egipt/FC Basel, AS Roma, Liverpool)

46 goluri: Filippo Inzaghi (Italia/Juventus, AC Milan)