search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Radu Benea este noul campion național la viteză în coastă

0
0
Publicat:

Timișoreanul Radu Benea a obținut în weekend titlul de campion național absolut la Categoria I la viteză în coastă după ce s-a impus în etapa finală a sezonului, Trofeul Poiana Brașov, cursă la care au participat peste 100 de piloți și au fost prezenți aproximativ 10.000 de spectatori.

image

La 7 ani după ce urcat pentru prima dată la volanul unei mașini de curse, pilotul de la Canova Racing și-a îndeplinit visul. Cu 4 victorii din 8 posibile în actuala stagiune, Benea a strâns 148 de puncte, cu 23 mai multe decât principalul său urmăritor, Costel Cășuneanu, și a devenit astfel noul campion al diviziei dominate în ultimii șase ani de Mihai Leu (2019, 2020, 2021) și Alexandru Pițigoi (2022, 2023, 2024).

Îmi amintesc și acum prima mea cursă, în 2018, pe Transalpina. E un vis devenit realitate și rodul a șapte ani de muncă. Am avut un an dificil, cu o concurență foarte mare și multe provocări, dar am reușit datorită echipei mele. Sunt mândru că am reușit să aduc Timișoarei și Timișului acest trofeu”, a declarat Benea la finalul cursei de la Brașov.

Mai mult, timișoreanul a stabilit noul record de timp al traseului de 5 kilometri care leagă Brașov de Poiana Brașov, cunoscut ca Drumul Poienii. Cu un spectaculos 2:07,810, acesta a fost mai rapid cu aproape două secunde decât vechiul record de acum 2 ani. În weekend, Benea a fost susținut și de pilotul Lucio Peruggini, campionul Italiei din ultimii 8 ani la GT,

Pe un Ferrari 488 Challenge Evo, Benea a fost pe primul loc la finalul sezonului 2025 la Categoria I, cea dedicată turismelor, dintr-un total de peste 100 de piloți care au concurat în cele 8 etape. De asemenea, a stabilit patru recorduri de timp la Harghita Băi, Râșnov, Mediaș și Brașov.

Fiul său, Nicolas Benea, care concurează și el în campionat, a obținut titlul de campion național de juniori, asta după ce sezonul trecut devenise campion la categoria debutanți, cel mai tânăr din istoria campionatului. Mentorul lui Nicolas este legendarul Lucien Hora, pilotul reșițean care a devenit de 7 ori campion național absolut la viteză în coastă în ultimele două decenii.

Pentru cei doi piloți timișoreni nu s-a încheiat încă sezonul de automobilism sportiv deoarece pe 25 octombrie vor concura într-una dintre cele mai așteptate evenimente ale anului, finala de Super Rally, care va avea loc în centrul municipiului București, în zona Ateneului Român.

Radu este mare favorit să devină campion național pentru al doilea an la turisme, în timp ce Nicolas ar putea deveni cel mai tânăr pilot care încheie vreodată pe podiumul final al unei divizii din campionat, în acest moment fiind pe locul 3 la 2A.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
digi24.ro
image
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile până în 2030. Iată cum poți calcula venitul în funcție de ce pensie primești acum
gandul.ro
image
Primarul interimar al Capitalei „dă drumul la căldură” pentru circa 1 milion de bucureșteni
mediafax.ro
image
Cum s-au îmbrăcat Sorana Cîrstea și Emma Răducanu la petrecerea jucătoarelor din Wuhan. Imagini neașteptate
fanatik.ro
image
Epilog în dosarul mitei luate de Mitică Dragomir de la compania RCS&RDS. Faptele sunt prescrise, dar procurorii cer confiscări colosale
libertatea.ro
image
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
digi24.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
digisport.ro
image
FOTO Artiști, vedete, politicieni, oameni de afaceri, toți la botezul lui Lazarus!
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Schimbări la Codul Muncii. Ce beneficii vor avea angajaţii care lucrează între 22 şi 06 noaptea
observatornews.ro
image
Actorul de la Antena 1 a stat lipit de Gina Chirilă toată seara! El însurat, ea proaspăt îndrăgostită, dar… A păzit-o mai ceva ca un bodyguard!
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Ce pensie ia un pilot militar în România. Cât crește suma în funcție de orele de zbor și riscurile meseriei
playtech.ro
image
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Ultima oră! Școli închise în acest județ, din cauza vremii extreme!
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
Anunț oficial privind pensiile românilor!
mediaflux.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Vieți ca-n povești? Destinul tulburător al surorilor Guinness: blestemul unei dinastii de aur. Adevărul ascuns despre surorile Guinness
actualitate.net
image
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
click.ro
image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
click.ro
image
Vreme extremă în România începând de marți seara. Cod roșu de ploi în mai multe județe
click.ro
Amal și George Clooney, Profimedia 1043240066 jpg
Amal Clooney a îmbrăcat culoarea vedetă a toamnei! Avocata și-a făcut încă o dată celebrul soț extrem de mândru
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețetă turcească de salată de vinete cu iaurt și usturoi. E dietetică, delicioasă și sănătoasă
image
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire

OK! Magazine

image
Ce se-ntâmplă cu Regina Letizia? Palatul încearcă să-i ascundă problemele emoționale. Adevărul despre internările și dependențele sale

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!