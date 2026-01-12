search
Jaqueline Cristian rupe norii la început de an. Prima rachetă a României anunță un rezultat mare la Australian Open

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian (27 de ani, 37 WTA) s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani, luni, după una dintre cele mai importante victorii ale carierei, 6-4, 6-4 cu rusoaica Ekaterina Aleksandrova, numărul 11 mondial.

Jaqueline Cristian are un start fericit de 2026 FOTO EPA
Jaqueline Cristian are un start fericit de 2026 FOTO EPA

Jaqueline Cristian a eliminat-o în primul tur de la Adelaide pe favorita numărul 4, Ekaterina Alexandrova, după o oră și 55 de minute.. În turul următor, românca o va întâlni pe învingătoarea meciului Daria Kasatkina (40 WTA) - Maria Sakkari (51 WTA).

Cristian a început cu break şi a condus cu 3-1 în primul set, dar a fost egalată (3-3), apoi a făcut un nou break, la 4-4, câştigând primul act cu 6-4. Românca a câştigat contra serviciului la 2-2 în setul al doilea şi s-a desprins la 4-2, dar a fost egalată, 4-4, însă a reuşit un nou break, iar apoi a încheiat conturile (6-4).

Românca şi-a luat revanşa după ce Aleksandrova s-a impus în singura lor confruntare de până acum, în 2025, în optimi la Tokyo, cu 6-1, 6-2.

Gabriela Ruse a fost învinsă de rusoaica Ana Kalinskaia, cu 6-0, 6-3 în prima rundă a turneului WTA 500 de la Adelaide (Australia).

Ruse (28 ani, 85 WTA), care a comis 6 duble greşeli, s-a înclinat după o oră şi 15 minute de joc.

Românca se impusese în fața rusoaicei (27 ani, 33 WTA), la primul lor duel din circuit, cu 6-3, 6-0, în 2017, în primul tur la Bad Saulgau (Germania).

Turneul de la Adelaide este pregătitor pentru Australian Open 2026, unde azi-noapte au început calificările pe tabloul feminin și cel masculin. La fete, România o are pe Miriam Bulgaru (27 de ani, 197 WTA), care intră luni noapte în concurs.

Prisăcariu, campioană în Antalya

Jucătoarea română de tenis Andreea Prisăcariu a obținut cel mai important titlu din carieră, după ce a învins-o pe spaniola Carlota Martinez Cirez, cu 2-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/4), duminică, în finala turneului ITF de la Antalya (W35), dotat cu premii totale de 30.000 de dolari.

Andreea Prisăcariu s-a impus în finală după aproape patru ore de joc

Prisăcariu (25 ani, 510 WTA) s-a impus în finală după aproape patru ore de joc (3 h 49 min), la prima sa confruntare cu Martinez Cirez (24 ani, 437 WTA)

Românca a salvat nu mai puțin de cinci mingi de meci în setul al doilea.

În primul tur, Prisăcariu a dispus de franțuzoaica Liv Boulard, cu 6-3, 6-1, în optimi a învins-o pe maghiara Amarissa Kiara Toth, cu 7-6 (7/5), 3-6, 7-5, în sferturi a beneficiat de abandonul gruzinei Sofia Şapatava, la scorul de 5-7 , 6-1, 1-0, iar în semifinale a câştigat în fața rusoaicei Daria Astahova, cu 6-3, 1-6, 6-3.

Acesta a fost al şaptelea titlu ITF obținut de Prisăcariu în carieră.

