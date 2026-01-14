Jaqueline Cristian i-a lăsat doar patru game-uri rusoaicei care se opune războiului declanșat de Vladimir Putin

Jaqueline Cristian (27 de ani, 37 WTA) a învins-o într-o oră și jumătate pe Daria Kasatkina (28 de ani,48 WTA) la Adelaide, unde se ține un turneu de categoria WTA 500, și o așteaptă un duel tare pentru a accede în semifinale.

Românca a trecut cu 6-4, 6-0 de Kasatkina, jucătoare care reprezintă Australiei, dar care este de origine rusă, într-o oră și 32 de minute de joc.

Victoria reușită de Jaqueline Cristian la Adelaide International a fost prima dintr-o serie de patru întâlniri față în față cu Daria Kasatkina, o sportivă care a condamnat războiul lui Vladimir Putin și este privită ca o trădătoare în țara sa de origine.

Cea mai bine clasată româncă din topul mondial a reușit 2 ași și i-a luat 4 break-uri australiencei, care a făcut și 9 duble greșeli față de numai 3 ale lui Jaqueline.

Cristian, cea mai bună rachetă a României, aflată acum pe 37 WTA, a început în forță turneul, trecând în primul tur de rusoaica Ekaterina Alexandrova, 11 WTA.

Pentru un loc în semifinale, românca o va înfrunta pe cehoaica Marketa Vondrousova (26 de ani, 34 WTA).

Până acum, pentru calificare în „sferturi”, Cristian a câștigat 33.470 de dolari și 108 puncte WTA.