Jannik Sinner, bătut de un amator. Cine este australianul care a câștigat un milion de dolari australieni

Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a pierdut în fața unui amator, Jordan Smith, la turneul demonstrativ de la Melbourne care precede Australian Open.

Un serviciu ratat (al doilea serviciu nu a existat) și Jannik Sinner a fost eliminat de amatorul Jordan Smith la „Million Dollar One Point Slam”, unul dintre evenimentele de la Melbourne care preced Australian Open, competiția care începe în acest weekend. Sinner este campionul en-titre de la Melbourne.

Jannik Sinner a pierdut în Australia. Ar fi fost o veste senzațională, dacă nu ar fi fost vorba despe „Million Dollar One Point Slam”. Un eveniment demonstrativ înainte de Australian Open, desfășurat pe Rod Laver Arena, la care au participat atât profesioniști, cât și amatori, precum și celebrități, cu un format foarte simplu: o tragere la sorți cu eliminare simplă, meciurile se termină cu o victorie la un punct, câștigătorul primind un milion de dolari australieni.

Italianul a fost eliminat în runda a doua, după ce l-a învins pe Carreno. A pierdut la amatorul australian Jordan Smith. Fiind profesionist, a avut la dispoziție un singur serviciu, care s-a încheiat în fileu. Așa a început seria senzațională a jucătorului localnic, care a câștigat turneul, după ce a mai trecut de numărul 4 mondial, Amanda Anisimova, de Pedro Martinez și de Joanna Garland. Numărul 1 mondial, Carlos Alcaraz, a pierdut și el în optimile de finală împotriva Mariei Sakkari.

Sinner, Alcaraz, Swiatek, Anisimova, Zverev au fost printre participanți. Pentru punctul decisiv s-au luptat Joanna Garland (numărul 117 WTA din Taiwan, eliminată în calificările pentru turneul principal) și Smith, menționat anterior. Smith și-a schimbat viața peste noapte, câștigând un milion de dolari. „Totul este un vis”, a spus el, fost campion australian la juniori și prieten apropiat al jucătorului de tenis australian Jordan Thompson.

„Cu acest premiu, aș vrea să cumpăr o casă”, a spus Smith. A fost aproape să câștige și o mașină: l-a provocat pe Alec Reverente într-un meci între cei doi amatori de top, cu o KIA în joc. Jordan, însă, a fost pasiv în raliu, permițându-i adversarului său să-și asigure a doua victorie a serii, după victoria sa asupra lui Auger-Aliassime. Toate punctele s-au jucat printre râsete și aplauze, în fața unui stadion arhiplin și a unui public entuziast.

Evenimentul a fost un aperitiv gustos în perspectiva Australian Open, care este acum din ce în ce mai aproape: tragerea la sorți va avea loc în noaptea dintre miercuri și joi, cu startul oficial între sâmbătă, 17 și duminică, 18 ianuarie.

Emoții și pentru fanii sârbului Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP), chiar în Melbourne Park, locul în care sârbul a câștigat cele mai multe trofee de Grand Slam pe hard.

Recordmanul all-time al turneului, cu 10 trofee în palmares, a provocat neliniște miercuri, după ce a fost forțat să își întrerupă prematur ședința de pregătire.

Aflat la un pas de startul competiției unde vânează al 25-lea titlu de Grand Slam, sârbul a acuzat probleme fizice în timpul unui antrenament de lux împotriva rusului Daniil Medvedev (29 de ani, 12 ATP).