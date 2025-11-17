search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Italienii sunt înnebuniți după Sinner. Finala de la Turneul Campionilor, cel mai urmărit meci de tenis din istoria Italiei

Publicat:

Finala de la Turneul Campionilor la tenis, difuzată pe Sky și Raidue și adjudecată de Jannik Sinner (7-6, 7-5 cu Carlos Alcaraz), a reprezentat un meci-record pentru sportul alb din Italia. Echipa națională de fotbal a Italiei, 1-4 cu Norvegia, de pe Raiuno, a atras 7,5 milioane de telespectatori, dar ponderea celor care l-au urmărit pe Jannik a fost mai mare.

Sinner este mai iubit sportiv al Italiei
Sinner este mai iubit sportiv al Italiei

Finala de ieri de la Torino a fost cel mai urmărit meci de tenis din istoria televiziunii din Italia. Meciul împotriva lui Alcaraz, difuzat pe Raidue și de Sky, a atras 7 milioane de telespectatori (36,6% share), depășind finala din 2023 de la Torino, dintre Jannik și Djokovic, care a atras 6,7 milioane.

În detaliu, pe Raidue, evenimentul de la Torino, de la 18:15 la 20:29, a atras 5,5 milioane de telespectatori, cu un share de 29%. Meciul a fost transmis pe canalele de televiziune cu plată ale Sky, care deține drepturile TV complete pentru eveniment: 1,5 milioane de telespectatori, cu o cotă de piață de 7,6%. Ambele cifre, întocmite de Studio Frasi, se bazează pe audiența totală, adică includ vizionarea pe PC-uri, smartphone-uri și tablete. 

Meciul Sinner-Alcaraz a avut un rezultat puțin mai bun decât finala de acum doi ani, dacă luăm în considerare doar marile ecranele: 6.789.000 față de 6.686.000. În ceea ce privește audiența totală, aceasta a preluat conducerea: 7.008.000.

Ca o confirmare a audienței excepționale a lui Sinner, în aceeași duminică, în prime time, meciul de fotbal dintre Italia și Norvegia a totalizat 7,5 milioane de telespectatori pe Rai Uno, în total. Tenisul este pe locul doi, după fotbal, dar are o pondere mai mare: 36,6% față de 34%. Este adevărat că meciul naționalei lui Gattuso, care a început la scurt timp după terminarea finalei, a beneficiat de atenția din prime-time.

Sport

