Italienii sunt înnebuniți după Sinner. Finala de la Turneul Campionilor, cel mai urmărit meci de tenis din istoria Italiei

Finala de la Turneul Campionilor la tenis, difuzată pe Sky și Raidue și adjudecată de Jannik Sinner (7-6, 7-5 cu Carlos Alcaraz), a reprezentat un meci-record pentru sportul alb din Italia. Echipa națională de fotbal a Italiei, 1-4 cu Norvegia, de pe Raiuno, a atras 7,5 milioane de telespectatori, dar ponderea celor care l-au urmărit pe Jannik a fost mai mare.

Finala de ieri de la Torino a fost cel mai urmărit meci de tenis din istoria televiziunii din Italia. Meciul împotriva lui Alcaraz, difuzat pe Raidue și de Sky, a atras 7 milioane de telespectatori (36,6% share), depășind finala din 2023 de la Torino, dintre Jannik și Djokovic, care a atras 6,7 milioane.

În detaliu, pe Raidue, evenimentul de la Torino, de la 18:15 la 20:29, a atras 5,5 milioane de telespectatori, cu un share de 29%. Meciul a fost transmis pe canalele de televiziune cu plată ale Sky, care deține drepturile TV complete pentru eveniment: 1,5 milioane de telespectatori, cu o cotă de piață de 7,6%. Ambele cifre, întocmite de Studio Frasi, se bazează pe audiența totală, adică includ vizionarea pe PC-uri, smartphone-uri și tablete.

Meciul Sinner-Alcaraz a avut un rezultat puțin mai bun decât finala de acum doi ani, dacă luăm în considerare doar marile ecranele: 6.789.000 față de 6.686.000. În ceea ce privește audiența totală, aceasta a preluat conducerea: 7.008.000.

Ca o confirmare a audienței excepționale a lui Sinner, în aceeași duminică, în prime time, meciul de fotbal dintre Italia și Norvegia a totalizat 7,5 milioane de telespectatori pe Rai Uno, în total. Tenisul este pe locul doi, după fotbal, dar are o pondere mai mare: 36,6% față de 34%. Este adevărat că meciul naționalei lui Gattuso, care a început la scurt timp după terminarea finalei, a beneficiat de atenția din prime-time.