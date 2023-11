Israel – România, incendiar diseară: „Greii“ fotbalului nostru explică miza unui meci sufocant

La ce grupă ușoară am avut în preliminarii și având în vedere conjunctura favorabilă de care am beneficiat, concluzia e una singură: un rateu ne-ar transforma în proștii Europei!

*Răzvan Lucescu (antrenor PAOK Salonic): Chiar dacă vine așa cum vine, cu șansă, printr-o conjunctură favorabilă, e foarte importantă această calificare pentru fotbalul românesc. Nu cred că trebuie să ne gândim la ceea ce e mai rău. Deocamdată, șansele sunt foarte mari.

*Alex Chipciu (căpitan U Cluj): Israel mi se pare o echipă foarte, foarte bună. Trebuie să fim foarte echilibrați și să nu intrăm în starea de <<Gata, ne-am calificat>>. Va fi infernal, dar eu am încredere că ne vom califica. Parcă totul a fost favorabil nouă. Am avut șansă multă în grupa asta și cred că vom avea până la final.

*Bogdan Stelea (fost internațional): Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche, pentru că nu suntem noi superiori Israelului. Ca valoare individuală, suntem chiar sub ei! Cred că ne calificăm la Campionatul European pentru că, pur și simplu, ne-am lăsat duși de val. Suntem în căutări, ne batem să ajungem să avem o identitate și nu ne respectă aproape nimeni. Ne batem cu echipe de nivelul 2-3, ăștia suntem. Sunt alături de echipa națională, dar văd care e realitatea și o accept.

*Florin Răducioiu (fost internațional): Dacă din această grupă nu ne calificăm, ar fi de-a dreptul incredibil, ar fi mare păcat. Merităm să ne calificăm din această grupă oarecum slabă. E foarte important să fim acolo, în Germania. Echipa naţională are nevoie de acest rezultat, suporterii au nevoie de o asemenea calificare.

Edward Iordănescu (selecționer România): Meciul cu Israel e decisiv şi nu trebuie să ne ferim de realitate. Noi am făcut ca acest meci să fie decisiv, am câştigat această şansă prin tot ce am făcut în această campanie. Poate fi un meci de totul sau nimic. Când duci o campanie fără înfrângere şi, totuşi, ajungi să depinzi de un rezultat la ultima acţiune nu e tocmai confortabil. Asta face ca presiunea să fie imensă, dorinţa fantastică. Grupul e pregătit.

2

decembrie e data la care se vor trage la sorți grupele turneului final, la Hamburg. Euro 2024 va fi găzduit de Germania, între 14 iunie și 14 iulie.

Preliminarii Euro 2024, grupa I

1. Elveția 8 4 4 0 21-9 16

2. România 8 4 4 0 13-4 16

3. Israel 8 3 3 2 8-9 12

4. Kosovo 8 2 4 2 9-8 10

5. Belarus 8 1 3 4 7-14 6

6. Andorra 8 0 2 6 3-17 2

*Primele două clasate vor merge la Euro 2024.

Programul grupei până la finalul campaniei

*Sâmbătă: Belarus – Andorra (19.00), Elveția – Kosovo (21.45), Israel – România (21.45, Prima TV)

*Marți: România – Elveția (21.45, Antena 1), Andorra – Israel (21.45), Kosovo – Belarus (21.45)

Lotul României

Portari: H. Moldovan (Rapid), Niță (Gaziantep), I. Radu (Bournemouth)

Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Genoa), Burcă (Al-Okhdood), Rus (Pafos), Racovițan (Raków), Bancu (U Craiova), A. Dumitrescu (Slavia Praga)

Mijlocași: M. Marin (Pisa), Screciu (U Craiova), Artean (Farul), R. Marin (Empoli), Cicâldău (Konyaspor), Stanciu (Damac), Olaru (FCSB), Moruțan (Ankaragucu), Ștefănescu (Sepsi), I. Hagi (Alaves), Mihăilă (Parma), Coman (FCSB)

Atacanți: Tănase (Al-Okhdood), Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Genoa), Alibec (Muaither)

Selecționer: Edward Iordănescu (45 de ani)

Lotul Israelului

Portari: O. Glazer (Steaua Roșie), Daniel Peretz (Bayern Munchen), Gerafi (Hapoel Haifa), Amos (Maccabi Bnei Reineh)

Fundași: Dasa (Dinamo Moscova), Davidzada (Maccabi Tel Aviv), S. Goldberg (Maccabi Haifa), Vitor (Hapoel Be'er Sheva), Shlomo (Leuven), Arad (Kairat), Yehezkel (Antalyaspor), Revivo (Maccabi Tel Aviv), Lemkin (Șahtior Donețk), A. Cohen (Maccabi Tel Aviv), G. Cohen (Ashdod)

Mijlocași: Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv), D. Glazer (OFI Crete), Lavi (Gamba Osaka), Abu Fani (Ferencvaros), Kanichowsky (Maccabi Tel Aviv), Safouri (Antalyaspor), Gloukh (Red Bull Salzburg), Kinda (Kansas City), Karzev (Istanbul Basaksehir)

Atacanți: Zahavi (Maccabi Tel Aviv), Weissman (Granada), Baribo (Philadelphia Union), D. David (Maccabi Haifa), Turgeman (Maccabi Tel Aviv), Gorno (Maccabi Petah Tikva), Khalaily (Maccabi Haifa)

Selecționer: Alon Hazan (56 de ani)