Tánczos Barna le recomandă consilierilor onorifici de la Guvern să renunţe la consultanţă. La cine face trimitere vicepremierul

Vicepremierul Tánczos Barna recomandă tuturor celor care lucrează la Guvern sau au o legătură formală declarată, asumată, cu Executivul să nu mai lucreze în „consultanţă”, pentru că pot pune într-o lumină foarte proastă persoana care i-a chemat.

"Le recomand tuturor să opteze, dacă vor să lucreze şi sub formă de voluntar, de consilier onorific, să aibă orice legătură formală declarată, asumată cu Guvernul să nu mai opteze pentru consultanţă, chiar şi dacă este un avocat dintr-un cabinet de avocatură. Sunt total nesănătoate aceste lucruri, pentru că până la urmă aduce într-o lumină foarte proastă persoana care i-a chemat, i-a acceptat, i-a adus în echipă ca şi consilieri onorifici", spune vicepremierul Tánczos Barna, scrie News.

Barna a răspuns astfel unei întrebări venite din partea unui jurnalist prezent la conferinţa de la Ministerul Agriculturii de miercuri cu referire directă la cazul fostului deputat PNL Cristian Băcanu, în prezent, consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu.

Potrivit informaţiilor apărute în presă, o casă de avocatură internaţională unde activează fostul deputat PNL Cristian Băcanu a încasat fonduri de la Cancelaria premierului Ilie Bolojan de circa 19.000 euro pentru servicii de consultanţă juridică legate de programul SAFE.

"Nu este un lucru sănătos, cel mai frumos este dacă a văzut cineva că vine firma de consultanţă, cabinetul de avocatură, ce o fi, la o licitaţie sau la o depunere de oferte, ori să facă pasul înapoi din poziţia de consilier onorific ori să nu depună oferta. (…) Orice muncă profesionistă o să fie umbrită de această discuţie, de ce a venit cineva care este şi consilier onorific", a mai precizat vicepremierul.