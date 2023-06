Ionuț Radu, cu capul sus după prestația care a trimis-o pe Auxerre în B. Povestea emoționantă a unei zile de coșmar

Ionuț Radu a venit la Auxerre când echipa franceză era pe ultimul loc și speranțele pentru evitarea retrogradării erau nule. A devenit rapid cel mai bun om al formației burgunde, paradele sale dând încredere coechipierilor că se poate.

Și Auxerre a urcat în clasament până pe locul 16 din 20 de echipe, cu o etapă înainde de finalul campionatului. În ultima rundă, formația era la mâna ei, având nevoie de o victorie cu Lens, locul 2 în Ligue 1. Primul minut și prima paradă pentru internaționalul român. Au urmat încă două până la pauză, după care a venit dezastrul.

Două greșeli copilărești ale portarului român i-au îngropat pe burgunzi. 1-3, contracandidata Nantes a învins și cele două echipe au făcut rocada în clasament. Auxerre pică în Ligue 2, pe mâna lui Ionuț Radu, salvatorul de până atunci.

Și bătut, și accidentat

„La nivel înalt, nu se iartă ce a făcut el”, a comentat prestigiosul L'Equipe. Goalkeeper-ul, care s-a accidentat, se va opera de menisc și va rata jocurile naționalei din iunie, s-a și despărțit de Auxerre: „M-ați făcut să mă simt ca acasă”.

Ionuț a urmat același scenariu din sezonul trecut. În 2022, a primit credit de la antrenorul lui Inter Milano, care l-a titularizat în mai multe partide. După evoluții bune, românul a avut din nou o cădere: pe 27 aprilie 2022, la Bologna - Inter 2-1, portarul a luftat, Sansone a înscris și echipa sa a pierdut meciul, dar și titlul! Rivalii de la AC Milan chiar l-au pus pe lista jucătorilor care au câștigat campionatul pentru echipa rosso-nerră!

Eșecuri pe linie: a retrogradat cu două echipe în același sezon

Acum, Ionuț Radu a fost luat la țintă de jurnaliștii de la L'Equipe. „A avut trei parade decisive în prima parte. Fără el, AJA probabil s-ar fi prăbușit imediat. Însă un portar nu trebuie să-și piardă niciodată concentrarea și, mai ales, nu poate greși. Excelent, ireproșabil până atunci, românul a stricat totul cu două gafe.

Mai întâi, cu o ieșire aproximativă la al doilea gol al lui Lens. O neînțelegere cu fundașul său central, o ezitare care nu se iartă la nivel înalt”, a comentat cotidianul francez. „Apoi, Openda a tras din unghi, Radu a vrut să boxeze, dar a scăpat balonul printre picioare. Ce seară de coșmar pentru el!”.

„Am încercat să dau totul. Deseori, am reușit”

Internaționalul român de 26 de ani are însă circumstanțe atenuante. A strâns din dinți și a jucat accidentat după pauză. Victima unei leziuni la menisc, Radu se va opera la genunchi în perioada imediat următoare și va rata meciurile naționalei, cu Kosovo și Elveția, pe 16 și 19 iunie.

Goalkeeper-ul și-a luat deja adio de la Auxerre printr-un mesaj pe Instagram. Cu capul sus, demn: „Sezonul nu s-a încheiat așa cum visam. Uneori, fotbalul ne oferă ceva, alteori nu e cum ne dorim. Am încercat mereu să dau totul pe teren pentru tricoul echipei și deseori am reușit, dar acum nu am putut, din păcate”, a scris Radu.

Jucătorii au plâns în vestiar

„Îmi pare rău pentru cum s-a terminat. Sunt dezamăgit, în special, pentru toți fanii care meritau să fie în Ligue 1 pentru dragostea pe care o dăruiți echipei. Vă mulțumesc pentru sprijnul vostru în toată această perioadă, m-ați făcut să mă simt într-adevăr ca acasă. Sunt sigur că, în viitor, Auxerre va străluci din nou și va fi în vârf, așa cum merită acest club”.

”Decepția e mare, pentru noi și pentru fani. Mi-a fost greu să-i văd pe jucători plângând în vestiar. E o meserie dificilă, a completat și Christophe Pelissier, antrenorul lui Auxerre.

Într-un sezon în care a avut și prestații foarte bune, dar în care a și gafat, Ionuț Radu rămâne cu o contraperformanță rară. A retrogradat cu ambele echipe la care a jucat în această stagiune: Și cu Cremonese, și cu Auxerre.