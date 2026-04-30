Ioan Niculae se căsătorește la 71 de ani: fotbalul românesc dansează la Gura Teghii

Ioan Niculae - omul de afaceri care în 2012 era cel mai bogat român, iar în 2016 a câștigat titlul în România cu Astra Giurgiu - își pune pirostriile. Omul de afaceri se căsătorește la vârsta de 71 de ani, iar cei cu care s-a duelat în fotbal sunt pe lista cu invitați.

Nunta are loc pe 18 iulie, iar mireasa, Vera Mitran, este cu 23 de ani mai tânără decât mirele, scrie prosport. Cununia religioasă va avea loc la Catedrala din Nehoiu, iar petrecerea - la un restaurant din Gura Teghii (Buzău).

Ioan Niculae s-a retras din viața publică după ce a renunțat la Astra și a intrat în închisoare (februarie 2021), unde a stat un an și trei luni, pentru corupție. El a fost condamnat la cinci ani de închisoare în 2021, în dosarul „Integraro”.

Dumitru Dragomir a dezvăluit că pe perioada detenției, fostul patron de la Astra a rămas fără o mare parte din avere, risipită de cea care i-a fost amantă.

„L-au curățat cât a stat în pușcărie, amanta lui i-a vândut pământul unuia de la Bacău cu care e acum. L-a tras puternic pe Niculae, pentru că are copil cu ea. Nu i-a vândut doar pământurile, i-a vândut și acțiuni. Nu i-a vândut tot, a vândut ce a putut”, a declarat Dumitru Dragomir, fost șef al LPF.

Ioan Niculae a divorțat în mare secret de Nicoleta, cea de-a doua soție.

La evenimentul monden de la vară este invitat și Gigi Becali (67 de ani), care ultima oară a mers la nunta lui Florinel Coman, anul trecut, când atacantul a fost cununat la Constanța de Mirel Rădoi.

„Am venit pentru că e un băiat la care am ţinut, a şi jucat, mi-a adus bucurii şi bani. Vreo 6 milioane. E un om cuminte, respectuos, cu bun simţ. Acum am venit doar la cununia religioasă.

La distracții şi la alea, nu. Eu nu mai merg. La Hagi e altceva. Dar în alte părți, la alte distracții, nu mai merg”, declara atunci Gigi Becali, înainte de cununia religioasă.

Cu Ioan Niculae, Becali a făcut afaceri. Gigi Becali a cumpărat un hotel deținut de Interagro, firmă aflată la acea vreme în reorganizare, când timp fostul proprietar era la închisoare doar „ca să nu i-l ia altul”.

Hotelul Inter din stațiunea Venus a fost scos la licitație încă din 2019. Valoarea de piață a hotelului, cu tot cu mobilierul și aparatura din camere, este de 8,94 milioane de euro. Gigi Becali a cumpărat stabilimentul cu 6,8 milioane de euro.

Latifundiarul susținea că a cumpărat hotelul pentru a-l proteja pe Ioan Niculae, care și-a putut răscumpăra bunul de la el.

„Nu mă interesează pe mine partea hotelieră, l-am luat pentru că era omul la pușcărie și să nu-i ia altul hotelul. Mă gândesc dacă să i-l vând. Dacă mă înțeleg cu el, dacă îmi dă banii să și câștig ceva, i-l dau înapoi omului”, a declarat latifundiarul.