Investigație reluată după un an: Două persoane cercetate pentru moartea schioarei de 19 ani

La un an de la moartea șocantă a tinerei schioare italiene Matilde Lorenzi, familia acesteia, sprijinită de avocați, a obținut redeschiderea investigației. Două persoane, managerul responsabil cu siguranța pârtiei și antrenorul ei, sunt acum suspectate de omor din culpă.

Pe 28 octombrie 2024, Matilde, în vârstă de 19 ani, și-a pierdut viața în timpul unui antrenament de slalom uriaș pe pârtia Grawand-1 din valea Val Senales. Schiurile i s-au desprins, a alunecat și s-a lovit puternic cu fața de zăpadă, ieșind de pe pârtie, unde și-a pierdut viața.

Deși inițial Parchetul din Bolzano considera că tragedia a fost un accident și nu necesita investigații suplimentare, un an mai târziu, după insistențele familiei, dosarul a fost redeschis.

„Parchetul a acceptat cererile noastre și a inițiat o procedură penală, care este în prezent în desfășurare. În cadrul acesteia se efectuează probe pentru a reconstitui, atât dinamic, cât și medical, cauzele tragediei care ne-a afectat pe toți”, au declarat părinții Matildei, Adolfo și Elena Lorenzi, conform sport.aktuality.sk.

Doi suspecți în cazul decesului Matildei

Potrivit La Repubblica, cei doi suspecți de omor din culpă sunt Lukas Tumler, managerul responsabil cu siguranța pârtiei, și antrenorul Matildei.

Avocații familiei susțin că ancheta inițială a fost „foarte sumară”: mulți martori, inclusiv al doilea antrenor al fetei, nu au fost intervievați, nu s-a realizat nicio autopsie, locul accidentului nu a fost izolat, iar filmările cu impactul nu au fost obținute.

Expertul familiei, Ernesto Rigoni, a atras atenția asupra condițiilor de pe pârtie.

„În urma utilizării unei șenilate, au existat grămezi de zăpadă care au înghețat. De asemenea, pârtia nu era împrejmuită”, a declarat Ernesto Rigoni.

Părinții Matildei subliniază importanța continuării anchetei.

„Cererea pentru continuarea investigației este esențială nu doar pentru a-i face dreptate Matildei, ci și pentru obiectivele Fundației Matilde Lorenzi, care promovează cercetarea în domeniul siguranței în schi”, au mai spus părinții Matildei.