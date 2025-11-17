search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Incident incredibil în WTA: experiență de coșmar în hotelul unde era cazată o celebră sportivă

0
0
Publicat:

Eva Lys, 23 de ani, locul 40 WTA și actuala nr. 1 a Germaniei, a dezvăluit într-un interviu pentru Die Zeit că trăiește de ani buni momente care îi pun serios în pericol liniștea și chiar siguranța personală.

Eva Lys are 23 de ani
Eva Lys ocupă și locul 40 în clasamentul WTA | FOTO Profimedia

Tânăra sportivă a povestit că, în ultimele luni, s-a confruntat nu doar cu amenințări online, ci și cu situații mult mai grave. Eva Lys spune că mai mulți „stalkeri” au reușit să o urmărească în timpul turneelor, în zone unde ar fi trebuit să fie în siguranță.

În ultima vreme am avut de-a face și cu stalkeri care au reușit să afle adresele locurilor unde mă antrenez, hotelurile la care stau și chiar numerele camerelor”, a mărturisit Eva Lys pentru Die Zeit.

Aceasta a încercat mult timp să ignore totul. Dar, la un moment dat, situația a scăpat de sub control. Un bărbat a urmărit-o chiar în hotel.

Erau, pur și simplu, obsedați de mine. Au întrecut orice limită. Întotdeauna mi s-a spus: ignoră, ignoră, nu le da atenție acestor oameni. Și am procedat astfel ani de zile. Până când am realizat: așa nu se mai poate. Dacă nimeni nu vorbește despre asta, nu se va schimba nimic”, a mai spus Eva Lys.

Amenințări, mesaje și detalii șocante

Eva Lys a dezvăluit că de la 16 ani primește mesaje de ură, unele dintre ele de o violență extremă, inclusiv detalii legate de posibile agresiuni sexuale.

Am citit tot ce se poate mai groaznic despre mine și familia mea. Mă afectează, dar trebuie să învăț să gestionez asta. Este realitatea de zi cu zi. Din păcate. (...) Nu vreau să las ura să câștige. (...) Cu cât noi, jucătoarele, vorbim mai mult despre asta, cu atât presiunea de a se lua măsuri va fi mai mare”, a mai spus sportiva.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
digi24.ro
image
Rusia, noi atacuri la granița României. Un petrolier plin cu GPL arde în dreptul satului Plauru. Localnicii, evacuați rapid
stirileprotv.ro
image
Meteorologii ANM anunță unde se întorc ploile. „Caracter de aversă, pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice”
gandul.ro
image
O navă care transporta GPL, lovită de dronă în timp ce trecea pe Dunăre. O localitate din România este evacuată
mediafax.ro
image
Mihai Stoica a găsit „tricolorii” vinovați pentru eșecul Bosnia – România 3-1: „Nu ai voie să faci așa ceva”
fanatik.ro
image
China „provocare emergentă” pentru România, soluția propusă președintelui Nicușor Dan pentru a fi introdusă în strategia de apărare. Argumentele Antoniei Pup, cercetătoare în securitate internațională
libertatea.ro
image
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei
digi24.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
digisport.ro
image
Premierul Ilie Bolojan anunță Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare
stiripesurse.ro
image
Diana Șoșoacă a tras cu artificii de ziua ei, lângă Ambasada Ucrainei. Jandarmii i-au spart petrecerea
antena3.ro
image
Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile scad şi cu 12 grade. Cod galben de vânt la munte
observatornews.ro
image
Mișcarea secretă plănuită de patroana clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani. Cine încearcă să o oprească
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Ce trebuie să pui peste varză ca să rămână albă și crocantă toată iarna
playtech.ro
image
Daniel Băluţă răspunde apelului făcut de David Popovici. “Aşteptăm linia de finanţare pentru a face un bazin olimpic de înot”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
digisport.ro
image
'O ruşine! Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic': Mircea Lucescu, declarații pline de dezamăgire, după umilința cu Bosnia
stiripesurse.ro
image
Ea este Violeta, tânăra cu chip de înger care a murit la doar 20 de ani într-un mod GROAZNIC! Mama fetei își strigă acum durerea pentru copilul mult iubit, pe care l-a pierdut când nu s-ar fi așteptat vreodată: „Erai fericită că ți-ai luat permisul. Mi-ai
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mama fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog, gest sfâșietor după ce nu a putut participa la înmormântare. Durere de nesuportat pentru cei doi părinți
wowbiz.ro
image
Anunţ neaşteptat: Guvernul vrea să introducă a 14-a pensie lunară, este scandal: Va creşte şi mai mult deficitul!
romaniatv.net
image
Sondaj de ultimă oră. Surprize mari în privința luptei pentru Primăria Capitalei. Patru candidați grupați pe un segment de 1,3%
mediaflux.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Loredana, apariție de lux la înmormântarea lui Horia Moculescu! Accesoriul de 10.000 de euro care a atras toate privirile
click.ro
Principesa Elisabeta a României și Prințul George al Greciei la nunta din 27 februarie 1921 Muzeul Național de Istorie a României jpg
Elisabeta a României, prințesa cea capricioasă care, ajunsă Regina Greciei, era să distrugă monarhia
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!

OK! Magazine

image
Elisabeta a României, prințesa cea capricioasă care, ajunsă Regina Greciei, era să distrugă monarhia

Click! Pentru femei

image
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor