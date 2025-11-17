Incident incredibil în WTA: experiență de coșmar în hotelul unde era cazată o celebră sportivă

Eva Lys, 23 de ani, locul 40 WTA și actuala nr. 1 a Germaniei, a dezvăluit într-un interviu pentru Die Zeit că trăiește de ani buni momente care îi pun serios în pericol liniștea și chiar siguranța personală.

Tânăra sportivă a povestit că, în ultimele luni, s-a confruntat nu doar cu amenințări online, ci și cu situații mult mai grave. Eva Lys spune că mai mulți „stalkeri” au reușit să o urmărească în timpul turneelor, în zone unde ar fi trebuit să fie în siguranță.

„În ultima vreme am avut de-a face și cu stalkeri care au reușit să afle adresele locurilor unde mă antrenez, hotelurile la care stau și chiar numerele camerelor”, a mărturisit Eva Lys pentru Die Zeit.

Aceasta a încercat mult timp să ignore totul. Dar, la un moment dat, situația a scăpat de sub control. Un bărbat a urmărit-o chiar în hotel.

„Erau, pur și simplu, obsedați de mine. Au întrecut orice limită. Întotdeauna mi s-a spus: ignoră, ignoră, nu le da atenție acestor oameni. Și am procedat astfel ani de zile. Până când am realizat: așa nu se mai poate. Dacă nimeni nu vorbește despre asta, nu se va schimba nimic”, a mai spus Eva Lys.

Amenințări, mesaje și detalii șocante

Eva Lys a dezvăluit că de la 16 ani primește mesaje de ură, unele dintre ele de o violență extremă, inclusiv detalii legate de posibile agresiuni sexuale.

„Am citit tot ce se poate mai groaznic despre mine și familia mea. Mă afectează, dar trebuie să învăț să gestionez asta. Este realitatea de zi cu zi. Din păcate. (...) Nu vreau să las ura să câștige. (...) Cu cât noi, jucătoarele, vorbim mai mult despre asta, cu atât presiunea de a se lua măsuri va fi mai mare”, a mai spus sportiva.