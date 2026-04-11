„Impresarul fantomă” care a exploatat mai multe tinere talente. Le-a promis contracte pe bani mulți, după care i-a abandonat pe străzile din Spania

Un bărbat a fost reținut de autoritățile spaniole, fiind suspectat că a pus la cale o schemă prin care exploata visul unor tineri din America de Sud de a deveni fotbaliști profesioniști în Spania. Acesta le promitea oportunități la cluburi de top și sprijin pentru obținerea actelor necesare, pretinzând că are relații influente în lumea fotbalului.

Pentru aceste „servicii”, le cerea tinerilor sume considerabile, care ajungeau până la 3.000 de euro, bani greu de strâns pentru majoritatea victimelor. În realitate, odată ajunși în Spania, fotbaliștii erau trimiși cel mult la probe la echipe din ligi inferioare și se loveau de imposibilitatea de a obține documentele necesare pentru a evolua oficial.

Lipsiți de ajutor și fără resurse, unii dintre aceștia au ajuns în situații critice, fiind nevoiți chiar să doarmă pe străzi sau să se împrumute pentru a-și acoperi pierderile. Cazul a ieșit la iveală după ce cel puțin șase victime au depus plângere, iar suspectul a fost arestat la Madrid, fiind acuzat de facilitarea imigrației ilegale, fals și înșelăciune, cofnform unui comunicat emis de Poliția Națională Spaniolă.

Pretext pentru a trimite tineri în alte țări

Investigația a fost declanșată după ce două persoane au semnalat autorităților posibila înșelătorie. Din cercetări a reieșit că suspectul își identifica victimele direct în țările de origine.

Acesta le promitea accesul la cluburi importante din Spania, susținând că are conexiuni influente și că le poate aranja atât transferul, cât și actele necesare. Pentru a părea credibil, le prezenta așa-zise documente de invitație din partea cluburilor, prin care ar fi urmat să fie integrați în lotul primei echipe pentru o perioadă de trei luni. Conoform autorităților, aceste acte erau falsificate.

Mai mult, bărbatul le oferea indicații despre cum să răspundă la controalele de la frontieră, pentru a evita suspiciunile. Ancheta a scos la iveală că aceeași metodă era folosită și pentru a trimite tineri către alte țări, inclusiv Italia.