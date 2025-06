Ianis Zicu și-a stabilit singur obiectivele la Farul. Acționarul majoritar a lipsit de la prezentarea noului antrenor

La 41 de ani, antrenorul Ianis Zicu o preia pe Farul Constanța, după ce Gică Hagi (60 de ani) a decis să ia o pauză. „Marinarii” se reunesc pe 11 iunie, a doua zi fac vizita medicală, apoi urmează antrenamente în Constanța. Cantonamentul a fost stabilit în Bulgaria.

„Să intrăm în play-off este obiectivul. De acolo vedem ce putem face mai mult. Nu cred că există un alt obiectiv. Și să dezvoltăm jucători tineri, la fel cum a fost în perioada lui Gică Hagi. Clubul merge pe varianta de a promova tineri”, a stabilit Zicu cele două obiective.

Fostul mijloaș și-a făcut autocritica: „Ca jucător nu am muncit cât trebuia să o fac. Jucătorii de aici au avut șansa sau neșansa să fie antrenați de Gică Hagi, un fost fotbalist cu răutate, cu dorință, care a tratat serios orice antrenament și nu dorea ca jucătorul să nu dea 100%.

Jucătorii au un antrenor care nu a dat 100% ca fost jucător, dar ca antrenor nu acceptă sub nicio formă ca jucătorul să fie nepregătit. Partea cea mai importantă este antrenamentul. Am înțeles după ce m-am lăsat. Dacă înțelegeam la momentul potrivit puteam să fiu un jucător mai mare decât am fost”, a spus noul tehnician, la conferința de presă în care i-a avut alături pe oficialii Gică Popescu și pe Tiberiu Curt.

Acționarul majoritar Gică Hagi a absentat de la prezentarea noului antrenor.