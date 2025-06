Hagi s-a scărpinat rău cu mâna altuia. Viitorul a suferit după retragerea antrenorului, iar cu Stelea risca să-și strice prietenia

Antrenorul Gheorghe Hagi (60 de ani) a renunțat la funcția de manager tehnic al echipei de fotbal Farul Constanța (fosta Viitorul), a anunțat fostul internațional pe site-ul oficial al grupării dobrogene, și continuă doar ca acționar majoritar.

„Dragi fariști, azi, 2 iunie 2025, am luat decizia de a nu mai fi managerul tehnic al echipei de seniori Farul Constanța. Începând de mâine, 3 iunie, voi continua, alături de Consiliul de Administrație al clubului, proiectele de dezvoltare prin care vom încerca, împreună, realizarea unor noi performanțe administrative și sportive”, a afirmat tehnicianul pe site-ul citat. Hagi o conducea pe Farul Constanța din vara anului 2021. Totodată acționar majoritar al clubului, el a cucerit titlul cu Farul în ediția 2022-2023 a Superligii. În sezonul precedent, Farul a încheiat pe locul 11 în clasamentul Superligii, salvându-se de la retrogradare în ultimele etape.

Și-a informat mai întâi jucătorii

Abandonul „Regelui” a fost anunțat încă de săptămâna trecută de acționarul minoritar al Farului, fostul atacant Ciprian Marica, dar și de decizia clubului de a-l lăsa să plece liber de contract pe starul echipei, atacantul Denis Alibec (34 de ani), ajuns la FCSB. Un semnal privind schimbarea de la Farul l-a transmis chiar internaționalul Denis Alibec (34 de ani), indiciu clar că „Regele” și-a informat mai întâi echipa despre intențiile sale, pentru ca fiecare să-și poată stabili viitorul. „Cel mai mult a contat discuţia cu domnul Hagi, pentru că am vorbit cu el, cu conducerea Farului. Nu s-a mai putut continua, pentru că va fi o schimbare acolo şi nu am mai putut să rămân. Mi-a spus (n.r. - Hagi) să mă duc cu toată încrederea, cu inima împăcată. FCSB e cel mai bun club din România şi cu siguranţă îmi va prinde bine”, a declarat Denis Alibec, pentru as.ro, după semnarea contractului cu FCSB, acum câteva zile.

Antrenorul își ia cel puțin un an sabatic. Nu este prima oară când Hagi decide să ia o pauză. Care, însă, se poate întrerupe oricând. A revenit în iarbă ori de câte ori n-a fost mulțumit de cum decurgeau lucrurile. Antrenorii aduși fie n-au respectat identitatea clubului, aceea de a forma și lansa tineri, fie nu au avut rezultate.

Lista „Baciului”

Gică Popescu (57 de ani), președintele celor de la Farul Constanța, nu pleacă împreună cu cumnatul său și a anunțat faptul că Ianis Zicu (41 de ani), antrenorul care și-a anunțat luni demisia de la nou-promovata Metaloglobus, este favorit să devină noul tehnician al echipei. „Este una dintre variante. Avem o listă foarte scurtă. Trei, nu mulți. Ianis este în pole-position. Ne-am bucurat foarte mult pentru Ianis, știm cât suflet a pus în acest proiect de la Metaloglobus, dificultățile pe care le-a avut de-a lungul întregului sezon. Este o chestie importantă pentru CV-ul lui, să aibă o astfel de promovare cu o echipă precum nivelul și bugetul redus al lui Metaloglobus. E un lucru extraordinar, a dovedit că este un antrenor care poate antrena la un nivel înalt. Obiectivul ar fi play-off-ul și promovarea de talente. Doar meciul următor e obiectivul. Toată lumea vrea campionatul și trofee, dar nu există un alt obiectiv decât meciul următor. Nu există alt obiectiv în fotbal”, a explicat Gică Popescu, într-o intervenție la Digi Sport. Cel mai probabil, Zicu o va prelua pe Farul, rămasă fără antrenor după demisia lui Gică Hagi. „Am avut meci de baraj / Și-am ieșit în avantaj”, „Frumos ne-am petrecut timpul / Cu antrenorul nostru, Zicu”, „Nu aștept să treacă anul / Și am să mă duc la Farul”, „Eu nu iau locul oricui / Iau locul Regelui”, „Și să vadă performanța / Că o duc și la Constanța”, „Care e visul lui Zicu / Cu Farul să ia titlul”, a răsunat la petrecerea bucureștenilor de după promovare, atunci când s-au făcut dedicații pentru antrenorul de 41 de ani.

Oboseala, motivul confirmat al retragerii

În cadrul aceleiași intervenții, Gică Popescu a vorbit și despre pasul în spate făcut de Hagi, explicând motivul pentru care „Regele” a luat această decizie. Concret, acesta avea nevoie de o pauză după ce ultimii 3 ani au fost destul de complicați. Chestionat în legătură cu plecarea lui Hagi la un alt club, Popescu a negat, inițial, precizând ulterior că s-ar putea răzgândi în cazul în care ar veni o ofertă foarte avantajoasă. „Mi se pare un lucru normal ceea ce a făcut Gică acum, să-și dorească o perioadă de pauză. Are 13 ani de când conduce prima echipă a Farului. Cu acea mică pauză, când am avut antrenor spaniol, după care Mircea Rednic. În rest, greul l-a dus el. Eu cred că cel mai important lucru este, nu neapărat doar fotbalul, ci familia, să fim sănătoși. Ajunsese la un nivel care necesita o astfel de pauză. Au fost 3 ani foarte grei. În anul în care am câștigat titlul a fost foarte stresat Gică. După, am terminat pe 4, iar anul acesta a fost destul de solicitant. Cred că vrea să fie mai mult bunic decât antrenor, se va naște primul lui nepot, glumesc. Dar și acesta e un aspect important. Sunt momente în care poate trebuie să stea mai mult lângă familie și să lăsăm partea profesională. A pus foarte, foarte mult suflet, a muncit, a venit și stresul, care a fost la un nivel foarte ridicat în ultimul sezon. Nu cred că în viitorul apropiat, în următoarele săptămâni, ar pleca într-un alt campionat. Dar este greu de spus, pentru că mâine poate veni o ofertă financiară extraordinară. Dar îl știți bine, el se odihnește foarte repede. Vrea să se liniștească, să călătorească, să stea cu familia. Merită cu prisosință”, a adăugat Gică Popescu.

Anghel, mantaua de vreme rea

De când a promovat în prima ligă, echipa „Regelui” a avut cinci tehnicieni, dar rezultate a avut doar Gică Hagi. De când a înființat clubul, „Regele” a fost mereu aproape de echipă. A ocupat funcția de manager tehnic, ocupându-se și de dezvoltarea jucătorilor din academie. „Regele” a avut și două mandate ca antrenor (septembrie 2014 – august 2020 și iunie 2021 – iunie 2025). Aceste perioade au fost și cele mai de succes ale echipei, clubul de la Ovidiu având rezultate modeste fără Hagi pe bancă. Din iunie 2012, de la promovare, dobrogenii au fost conduși, în afară de Hagi, de Cătălin Anghel (două mandate), Bogdan Argeș Vintilă (două mandate), Bogdan Stelea, Ruben de la Barrera și Mircea Rednic. Dintre toți, Anghel îi este și acum alături, fiind „secund”. Echipa a promovat în vara lui 2012 avându-l pe bancă pe Cătălin Anghel. Acesta era din decembrie 2009 la echipă și și-a continuat treaba și în prima divizie. Echipa a terminat pe locul 13, la 4 puncte de retrogradare. Viitorul, cum se numea clubul atunci, a înregistrat 8 victorii, 12 egaluri și 14 înfrângeri. Anghel a început și sezonul 2013 - 2014, de a demisionat în august 2013, după cinci etape în care a acumulat doar două puncte.

Eșecuri cu foști portari

Hagi a mers și pe mâna lui Bogdan Argeș Vintilă, cel care îi fusese secund la Galatasaray. Fostul portar a preluat echipa în septembrie 2013 și a stat până la finalul sezonului (iunie 2014). Au fost 13 victorii, 9 egaluri și 13 înfrângeri în toate competițiile, iar Viitorul termina sezonul pe 12. Cu 40 de puncte, cu două în plus față de ultima retrogradată. După Vintilă, Gică Hagi l-a numit ca antrenor pe fostul său coleg, Bogdan Stelea, care venea de la naționala de tineret. Colaborarea cu un alt fost portar nu a fost nici de această dată una de succes. Doar patru meciuri a rezistat „Arnold” la Ovidiu. A plecat după ce a adunat doar două puncte. „Gică, văd că nu-ți convine nimic din ceea ce fac eu aici. Prefer să rămânem prieteni, așa că mai bine plec eu și preiei tu echipa din nou”, i-ar fi spus Stelea, care la ani distanță avea să confirme exigența „Regelui”: „El nu e mulțumit de nimeni, niciodată”. După un interimat al lui Vintilă, „Regele” a decis să devină pentru prima dată antrenor al Viitorului, în septembrie 2014.

Citește și: Reacția furioasă a președintelui Gică Popescu după ce Farul lui Gică Hagi nu a primit licența pentru cupele europene

Surpriza spaniolă și dezastru cu „Puriul”

În vara lui 2020, Hagi făcea o mutarea extrem de surprinzătoare. Și decidea să-l aducă pe spaniolul Ruben Alfonso de la Barrera Fernandez, care atunci avea 35 de ani și care mai antrenase la echipe din divizia a treia și a patra din Spania, pe Al Ahli, în Qatar, în perioada decembrie 2018 - noiembrie 2019 și fusese antrenor secund la Real Sociedad. Ibericul a stat aproape 4 luni pe banca Viitorului, plecând la finalul lui noiembrie. După 11 etape. Lăsa echipa pe locul 7, cu 16 puncte obținute (4 victorii, 4 egaluri și 3 înfrângeri). Și eliminată din Cupa României, în „16”-imi. Nici următorul antrenor adus de Hagi nu a avut rezultate. E vorba de Mircea Rednic, care a stat la clubul din Dobrogea din decembrie 2020 până în aprilie 2021. În total, „Puriul” a rezistat 18 meciuri (două victorii, 9 egaluri și 7 înfrângeri). Viitorul termina sezonul condusă de Cătălin Anghel și se clasa pe 4 în play-off. Apoi, din iunie 2021 a revenit „Regele” pe banca echipei pe care a înființat-o și care apoi a devenit Farul. Și din nou a obținut un titlu de campioană, în sezonul 2022-2023.