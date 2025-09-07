Înfrângere dramatică pentru CSM București în Liga Campionilor: 28-27 cu Ikast Handbold

CSM București a pierdut dramatic primul meci din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin, fiind învinsă în deplasare de echipa daneză Ikast Handbold cu scorul de 28-27.

CSM Bucureşti a fost învinsă de echipa daneză Ikast Handbold, cu scorul de 28-27 (17-12), duminică, în deplasare, într-un meci din prima etapă a Grupa B, în noul sezon al Ligii Campionilor la handbal feminin, potrivit Agerpres.

Campioana României a pierdut după un gol primit în ultima secundă, marcat de fosta sa jucătoare Emilie Arntzen.

Cu 22 de secunde înainte de final, la 27-26, CSMB a avut atacul, pe care l-a abordat cu 7 la 6, Omoregie a marcat şi a egalat, 27-27, dar gazdele au repus mingea repede şi Arntzen a aruncat de la mijlocul terenului în poarta goală.

CSM a făcut o primă repriză slabă şi la pauză era condusă cu 17-12, după ce Ikast a avut şi un avantaj de şapte goluri (20-13). ''Tigroaicele'' au avut un final bun, dar revirimentul s-a produs prea târziu.

Pentru CSMB au marcat Elizabeth Omoregie 7 goluri, Kristina Sirum Novak 4, Djurdjina Jaukovic 3, Tatjana Brnovic 3, Crina Pintea 3, Anne Mette Hansen 3, Emma Cecilie Uhrskov Friis 2, Alexandra Szoke 1 Valeria Maslova 1. Portarul Evelina Eriksson a totalizat 17 intervenţii.

Golurile gazdelor au fost reuşite de Emilie Hegh Arntzen 7, Jamina Roberts 7, Stine Ruscetta Skogrand 4, Julie Mathiesen Scaglione 3, Simone Cathrine Petersen 3, Laerke Nolsoe Pedersen 2, Emma Filippa Lindqvist 1, Ane Cecilie Hoegseth 1. Amalie Milling a reuşit 16 intervenţii.

Sâmbătă, în celelalte meciuri ale grupei, FTC-Rail Cargo Hungaria a pierdut acasă cu Odense Handbold 32-34, Podravka Koprivnica a învins-o pe Sola HK cu 31-26, iar Brest Bretagne Handball a dispus de Krim Otp Group Mercator Ljubljana cu 32-20.

CSM Bucureşti va juca următorul său meci pe 14 septembrie, acasă, cu FTC-Rail Cargo Hungaria.