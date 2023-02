Halep - Mouratoglou, ruptură clară. Semnul care nu lasă loc de interpretări din partea româncei pentru antrenorul ei

Relația dintre Simona Halep și antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, s-a schimbat radical după ce sportiva a picat testul anti-doping la US Open. Deși era văzută prea apropiată într-o vreme, legătura dintre cei doi s-a rupt.

Încă de la finalul lunii noiembrie, Simona nu a mai dat niciun like și nu a mai postat niciun comentariu pe conturile lui Patrick Mouratoglou, deși până atunci îi aprecia constant activitatea antrenorului francez pe rețelele de socializare. De altfel, tehnicianul s-a dedicat total elevului său, Holger Rune, deși inițial anunțase că îl va pregăti pe acesta doar până la sfârșitul anului trecut.

„Am urmărit-o pe Simona și am observat că nu i-a mai dat like lui Patrick Mouratoglou la nicio postare, din 30 noiembrie și până acum!”, a postat o admiratoare a Simonei, pe Twitter, citată de ProSport.

La fel a procedat și Serena Williams

Într-o lume în care rețelele sociale au luat locul interacțiunii directe, semnul pe care l-a transmis Simona este clar. Aceeași situație s-a petrecut în urmă cu ceva vreme, când Mouratoglou a renunțat la Serena Williams pentru a se dedica româncei. Atunci, superstarul american a fost și mai radical: i-a dat unfollow antrenorului, la nicio lună după ce francezul a fost cooptat în staff-ul Simonei.

Cum sportiva din Constanța este suspendată provizoriu și așteaptă o decizie în cazul de dopaj al cărui personaj principal este, Patrick Mouratoglou se dedică total colaborării cu Holger Rune. Românca a fost abandonată de antrenor, acesta prelungind contractul cu sportivul norvegian cel puțin până la turneele din această vară, inclusiv Roland Garros (28 mai - 11 iunie).