Halep, blocată: Cum a catalogat tenisul Dariei Snigur în primul interviu de după eliminarea de la US Open VIDEO

Simona Halep e singurul nume cu adevărat mare care a părărsit tabloul feminin de la US Open după prima zi de meciuri. Ceea ce arată dimensiunea dezamăgirii trăite de fosta ocupantă a locului 1 mondial.

Eșecul suferit cu Daria Snigur (Ucraina, 20 de ani, 125 WTA în momentul tragerii la sorți) a fost cu adevărat bulversant, mai ales că, după un set doi câștigat de „Simo“ la zero – ucraineanca a luat doar șase puncte! – Halep părea că va defila spre calificare, în decisiv. Aici însă, s-a văzut, încă o dată, cât de imprevizibil și ciudat e tenisul feminin.

Ajunsă în studioul Eurosport, postul care transmite US Open, Simona a încercat să găsească explicații pentru ce s-a întâmplat, luni seară. Din păcate, din declarațiile ei reiese faptul că a fost blocată, pur și simplu, de tenisul adversarei pe care l-a catalogat drept „ciudățel“.

Ce a spus Simona Halep pentru Eurosport?

*Consider că a jucat un tenis extraordinar, a făcut un meci foarte bun. Am jucat un pic sub presiune pentru că a avut niște mingi foarte precise, foarte aproape de linie, foarte apăsate... Nu prea a sărit mingea și a jucat destul de iute.

*Aș putea să mai spun că nu am găsit soluții pentru meciul de astăzi și îmi pare rău că am pierdut, bineînțeles, dar adversara mea a jucat foarte bine astăzi și cred că a meritat să câștige pentru că pe final am făcut și niște greșeli destul de ușoare. Puteam să revin, nu se știa ce se putea întâmpla, dar nu am găsit soluția potrivită astăzi.

*E o jucătoare foarte talentată, jocul ei mi-a pus cele mai mari probleme. Dă niște lovituri pe care nu prea le-am așteptat, nu am mai jucat niciodată împotriva ei. Are un tenis destul de ciudățel, dar destul de bun, pune presiune și lovește mingea din orice poziție, dă foarte bine.

*Totul m-a surprins și, din păcate, nu am reușit să găsesc soluții astăzi. Îmi pare rău, dar asta este viața și ăsta e sportul, mergem înainte.

