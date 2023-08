Halep a ajuns în Daily Mail și Associated Press: Anunț previzibil în cazul Simonei de dopaj

Simona Halep (31 de ani, 1.140 WTA) poate aștepta de acum, în liniște, verdictul de la Sport Resolutions în cazul ei de dopaj. Pentru că ultima ei miză în acest an era participarea la US Open 2023 (28 august – 10 septembrie). Acum, și această țină, ce-i drept cu șanse extrem de mici, s-a dus în mod oficial. Iar după US Open mai rămân doar niște întreceri mici în circuitul feminin care, realist vorbind, nu reprezintă o miză pentru „Simo“.

Cazul Halep a reapărut acum în atenția presei internaționale din motive nedorite. Pentru că, așa cum era de așteptat, organizatorii US Open au scos numele româncei de pe lista participantelor la ediția din acest an. Fără drept de joc, în condițiile în care n-are un verdict din partea Sport Resolutions, Halep a fost înlocuită pe tablou de americanca Taylor Townsend (27 de ani, 134 WTA). Informația a fost confirmată atât de Daily Mail, cât și de Associated Press.

Deși mulți au sperat să o vadă pe Simona pe teren, la Flushing Meadows, Adevărul a explicat, încă de pe 20 iulie, de ce un asemenea scenariu e extrem de puțin probabil. Acum, s-a confirmat că, așa cum am intuit, cazul de dopaj în care e implicată Halep îi va compromite total sezonul 2023. De fapt, în lumina ultimelor evenimente, situația Simonei a intrat într-o nouă etapă și avem în fața trei posibilități, după cum Adevărul a scris aici în ediția de Weekend.