Hagi și-a dezvăluit salariul la Farul Constanța: Suma e incredibil de mică VIDEO

Gheorghe Hagi (58 de ani) se află în clubul select al foștilor mari fotbaliști, care, după retragerea din activitate, au reușit să aibă rezultate remarcabile și în costumul de antrenori principali. Ce-i drept, în cazul lui Hagi, uriaș ca fotbalist, performanțele sale, ca manager, n-au fost de nivelul perioadei în care făcea furori pe gazon. Și, totuși, faptul că liderul Generației de Aur are deja un titlu cu Viitorul și se află în pole-position pentru a cuceri un altul, cu Farul Constanța, e de apreciat.

În mare vervă după etapa din weekend, una perfectă pentru „marinari“ după cum Adevărul a arătat aici, Hagi a avut o intervenție în cadrul emisiunii Fanatik Superliga, în care a dezvăluit contractul pe care îl are la formația pe care o și patronează.

Ce a spus Gheorghe Hagi?

*Sunt un antrenor cu un cost puțin. Cred că am salariul cel mai mic din prima ligă. Am 500 de euro pe lună. Așa că e ușor pentru conducere… Am însă bonusuri mai mari. Și la jucători e la fel. Fixurile sunt cât credem noi că putem să ducem, dar după aceea prin bonusuri vrem să motivăm jucătorul. El trebuie să arate că poate și performează, iar noi, clubul, performăm administrativ și trebuie să vină banii. Iar atunci când tu aduci bani, și noi putem să-ți dăm. Toți trebuie să pedaleze în aceeași direcție.

*Prelungirea contractului? Dacă tot mergem pe glume, depinde de conducere (n.r. – râde). E un moment bun al nostru și trebuie să-l păstrăm. Și, în primul rând, eu trebuie să fac lucrul acesta, cu stafful meu împreună, să-i facem pe jucători să fie puternici. N-are cum să fie decisiv meciul cu FCSB-ul. Totul se va juca în ultimele două etape.

Play-off, etapa a III-a

Sâmbătă: Farul – CS U Craiova 3-2

Duminică: CFR Cluj – FCSB 1-1

Luni: Sepsi – Rapid 20.30

Clasament

1. Farul Constanța 39 de puncte

2. CFR Cluj 35p*

3. FCSB 34p*

4. CSU Craiova 29p

5. Rapid 28p

6. Sepsi 21p

Play-out, etapa a III-a

Sâmbătă: Voluntari – UTA 1-1

Sâmbătă: „U“ Cluj – FC U Craiova 1-3

Duminică: Chindia – Hermannstadt 1-2

Duminică: Botoșani – FC Argeș 1-0

Luni: Petrolul – Mioveni 17.30

Clasament

1. FC U Craiova 26p

2. Petrolul 24p

3. Botoşani 23p

4. Voluntari 22p

5. Hermannstadt 21p

6. „U“ Cluj 20p

7. Chindia 19p

8. UTA 18p*

9. FC Argeş 14p*

10. Mioveni 11p

*Cu rotunjirea punctelor în sus.

**În play-out, locurile 9 și 10 retrogradează direct, în timp ce locurile 7 și 8 vor juca un baraj de menținere / promovare cu locurile 3 și 4 din „B“.