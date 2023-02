Greșelile fatale făcute de Bogdan Socol. Specialiștii vorbesc de lipsa de experiență

Bogdan Socol practica de ceva vreme înotul în ape înghețate. Conform unor informații el a murit în timpul unui antrenament, după ce a intrat sub stratul de gheață și a rămas blocat.

Doi dintre componenții lotului României de înot în ape înghețate, Robert Vasiliu și Ovidiu Tirla, au explicat pentru gsp.ro în ce constă acest sport extrem care câștigă tot mai mulți adepți. Ei au subliniat greșelile pe care le-a făcut Bogdan Socol sau, mai bine zis, măsurile pe care dacă le lua ar fi scăpat cu viață.

„Cei care practică înotul în ape înghețate trebuie să urmeze anumite reguli de siguranță. În primul rând, trebuie să fii apt din punct de vedere medical. Trebuie să ai confirmarea din partea unui doctor specializat în hipotermie și în submersiune în ape reci și foarte reci.

Trebuie să ai un control la cardiolog, un EKG cu 12 cicluri, după care un medic să spună că poți înota în ape reci. Și niciodată nu trebuie să înoți singur în ape reci. Trebuie să ai pe cineva lângă tine, care să aibă experiență în înotul în ape înghețate. Acestea sunt regulile de bază.

Ar fi bine să nu înoți când lacul e înghețat, dar dacă o faci să ai pe cineva lângă tine, o barcă și să fie apa clară. Dar mai bine să nu o faci”, a spus fostul poloist Ovidiu Tirla.

Nu se merge niciodată neînsoțit

La rândul său, Robert Vasiliu a spus că Bogdan Socol ar fi trebuit să aibă o sfoară legată de el, de care să fie tras în caz de pericol. ”Cred că în cazul domnului Socol a fost vorba de lipsă de experiență. E un sport, dar e un sport extrem. Nu e ceva banal. Asta trebuie specificat clar. E ceva la limită. Și dacă stai un minut... Nu e ca înotul clasic.

Acest sport se poate face și în lacuri, dar trebuie să ai în jur un grup de prieteni sau pe cineva care are experiență. Și iei măsuri de siguranță. Ar trebui să existe o sfoară cu care să te legi, astfel încât cineva să te tragă. Sunt chestii pe care el nu cred că le-a știut. Pare că a făcut de capul lui. Cred ca făcut-o din dorința de a face ceva deosebit. Dacă era sub gheață, ce putea face persoana care era lângă el? Să intre după el sau să spargă gheața, ceea ce ar fi durat. Dacă avea o sfoară, putea să-l tragă. Și un minut sub gheață e mult”.

Sportivii cu experiență evită lacurile

Robert Vasiliu a completat, pentru gsp.ro: ”În primul rând e vorba de supraveghere. Iar intrarea și ieșirea din lac trebuie să se facă printr-un loc sigur. Să poți ieși cât mai repede și cât mai sigur, în orice moment. Eu, vara mă antrenez într-un lac de 18 metri. Accesul se face printr-un mal abrupt. Iar iarna nu mă duc acolo. Mă duc într-o piscină exterioară, care o adâncime de 1,5 metri. Dacă am o problemă, când sunt într-o apă de 18 metri, cel de pe mal nu are ce să-ți facă dacă nu ești legat cu o sfoară. Și cum te scoate cineva dacă nu e obișnuit cu apa rece? Trebuie să înoți la mal sau într-o piscină”.

”Nu mi-a fost deloc greu să încep cu un duș rece de câteva minute în fiecare zi, dar oricine poate face asta. Trebuie doar să accepți frigul, chiar să-l îmbrățișezi, pentru a depăși bariera primelor secunde în care te acomodezi cu picăturile reci, la fel cum o faci și atunci când intri în piscină sau în apa mării, unde temperatura apei este, evident, mai mică decât cea a corpului” - Bogdan Socol

Robert Vasiliu a încheiat, comentând cazul Bogdan Socol: ”Gheața te păcălește. Îți dă adrenalină și vrei mai mult, mai mult. Nu poți să fii moderat. Pregătirea începe când apa are 10 grade. Nu te apuci de la început să intri cu capul sub apă. Trebuie să te pregătești cu atenție. Și când e vorba de înotul sub gheață, trebuie să ai un plan. Să știi unde nu e gheață, unde poți ieși la suprafață. Trebuie să ai un orizont. Nu te bagi fără să știi unde e capătul. Sau să ai o sfoară de ghidaj.

În primul an, nu am avut contact cu gheața. Doar în bazin. În al doilea an intram în bazin, cu gheață. Iar într-un lac, de când a înghețat, nu am intrat. În lac, singur, nu m-am dus niciodată. M-am dus cu fata, când apa avea 7-8 grade, am înotat un kilometru și am plecat. Iarna evit lacurile cât pot de mult. De când a venit frigul, nu am mai fost în niciun lac. Nu ai ce să cați acolo singur. Trebuie să ai pe cineva cu experiență. Intratul în lac e absolut ciudat.