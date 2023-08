Gigi Becali face ce știe mai bine: își bulversează jucătorii. Declarații halucinante, după ce distrusese echipa

Așa cum ne-a obișnuit, Gigi Becali trage concluzii total diferite de la o zi la alta. Joi seara și-a distrus jucătorii după meciul cu Nordsjaelland din turul trei preliminar al Conference League, pentru ca vineri dimineață patronul vicecampioanei să-și schimbe discursul cu 180 de grade. Becali face ce știe mai bine: își bulversează jucătorii.

Latifundiarul din Pipera a fost extrem de supărat imediat după ce arbitrul a fluierat finalul meciului FCSB - Nordsjaelland, scor 0-0, și și-a distrus jucătorii pentru modul în care s-au prezentat la partida din turul trei preliminar al Conference League. Vineri, Gigi Becali și-a schimbat părerea în legătură cu jocul prestat de echipa lui Elias Charalambous și susține că echipa sa a fost cea care a pus mari probleme în Ghencea.

„Sunt foarte mulțumit pentru că am jucat cel mai bun joc al nostru de când sunt eu în fotbal. Am analizat când m-am sculat, am făcut o analiză la rece. Am jucat cu o echipă extraordinară care pasează foarte mult. Nu îmi închipuiam că o echipă poate să paseze așa. Numai că noi, dacă analizezi bine jocul și le iei pe toate, noi am avut situații de a marca mai clare decât ei.

Au avut o bară, dar nu se pune

Bine, au avut bară dintr-o lovitură liberă, dar nu se pune aia. Din combinații noi am avut două ocazii. Numai că l-am avut pe Compagno neinspirat acolo, iar la Cordea trebuia să fie gol. În loc să intre și să scape singur cu portarul, el s-a întors. Părerea mea e că noi ne vom califica. Noi am scos untul și smântâna din ei”, a spus astăzi Gigi Becali.

Calificarea în play-off-ul Conference League se joacă în Danemarca, joi, 17 august, de la ora 19.30. Învingătoarea va întâlni pe Sabah Baku sau Partizan Belgrad (2-0 în tur), pentru calificarea în grupele competiției.

Conference League, turul III preliminar, prima manșă

Sepsi - Aktobe 1-1. Câștigătoarea joacă în play-off cu învingătoarea meciului Bodo/Glimt - Pyunik Erevan (3-0 în tur).

Farul - Flora Tallin 3-0. Câștigătoarea dublei joacă în play-off cu pierzătoarea dintre Qarabag și HJK (2-1 în tur).

FCSB - Nordsjaelland 0-0. Câștigătoarea dublei va juca în play-off-ul cu învingătoarea dintre Sabah Baku - Partizan Belgrad (2-0 în tur)