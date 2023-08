Gigi Becali, necruțător după FCSB - Nordsjaelland. Și-a distrus jucătorii și a recunoscut superioritatea nordicilor

FCSB și Nordsjaelland au remizat, scor 0-0, în prima manșă a turului III preliminar din Conference League, amânând pentru joi verdictul în privința calificării în play-off. Gigi Becali și-a strigat nemulțumirea vizavi de jocul formației sale și a recunoscut superioritatea adversarilor.

„Nu sunt mulțumit, am jucat 30 de minute cu om în plus și nu am dat gol. E mare diferență de calitate. Singurul nostru noroc e că nu sunt marcatori la ei. Dar pasează mingea în stilul Barcelona. Chiar să pasezi în halul ăsta?

Cordea a fost în minus în prima repriză, Gheorghe în repriza secundă. Gheorghe zici că era de pe altă planetă. Dar el nici n-a mai jucat de mult. De Cordea nu știu ce să zic. Compagno nu a avut nicio realizare. O să vorbesc cu el să stea în picioare, nu doar pe jos. Eu zic că am jucat extraordinar ca să scoatem acest rezultat.

Ei joacă prea bine. Returul? Doar dacă vrea Dumnezeu ne calificăm. Altfel nu ai cum. Cum să le dai gol? Noi am luat toată smântâna din ei în această seară, poate...”, a declarat patronul FCSB imediat după partida în care jucătorii săi nu au expediat niciun șut pe spațiul porții lui Nordsjaelland, deși au jucat 30 de minute cu un om în plus.

Gigi Becali a văzut și aspecte pozitive în partida de aseară din Conference League: Mi-a plăcut în special Pantea. El e certitudine. Fundașii au jucat extraordinar, mi-a plăcut și Ovidiu Popescu. Uite, Olaru nu mi-a plăcut. Aștept să fie fotbalist, să nu mai dea pase la adversar. El doar aleargă. Coman mi-a plăcut, i-a dat pasă lui Cordea în prima repriză. Dar dacă el, Cordea, dormea...”, a spus Gigi Becali la Orange Sport.

Conference League, turul III preliminar, prima manșă

Sepsi - Aktobe 1-1. Câștigătoarea joacă în play-off cu învingătoarea meciului Bodo/Glimt (Norvegia) - Pyunik Erevan (Armenia).

Farul - Flora Tallin 3-0. Câștigătoarea dublei joacă în play-off cu pierzătoarea dintre Qarabag (Azerbaidjan) și HJK (Finlanda).

FCSB - Nordsjaelland 0-0. Câștigătoarea dublei va juca în play-off-ul cu învingătoarea dintre Sabah Baku (Azerbaidjan) - Partizan Belgrad (Serbia)