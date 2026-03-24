search
Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Francezul care va arbitra Turcia - România a purtat noroc naționalei. Francois Letexier a oficial la meciul care a adus calificarea la EURO 2024

Francezul care va arbitra Turcia - România a purtat noroc naționalei. Francois Letexier a oficial la meciul care a adus calificarea la EURO 2024

0
0
Publicat:

Arbitrul francez Francois Letexier va conduce meciul dintre echipele naționale de fotbal ale României și Turciei, care va avea loc joi, de la ora 19:00, pe stadionul „Beșiktaș Park” din Istanbul, în semifinalele barajului pentru calificarea la Cupa Mondială 2026, potrivit site-ului UEFA.  

Suporterii naționalei vor lua cu asalt Istanbulul FOTO FRF
Suporterii naționalei vor lua cu asalt Istanbulul FOTO FRF

Arbitri asistenți vor fi Cyril Mugnier și Mehdi Rahmouni, iar al patrulea oficial a fost delegat Benoît Bastien.

Observator UEFA pentru arbitri a fost desemnat bosniacul Elmir Pilav, în timp ce delegat fin partea forului continental va fi cehul Emil Ubias.

Cu el la centru, naționala n-a pierdut niciodată

Letexier, care a arbitrat finala EURO 2024, va arbitra pentru a patra oară un meci al tricolorilor, precizează FRF. Precedentele trei partide au fost Lituania - România 1-2 (11 octombrie 2018), România - Irlanda de Nord 1-1 (4 septembrie 2020) și Israel - România 1-2 (18 noiembrie 2023), meci care a adus calificarea la EURO 2024.

Echipa națională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naționala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo, finala barajului sau un meci amical.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

