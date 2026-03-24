Francezul care va arbitra Turcia - România a purtat noroc naționalei. Francois Letexier a oficial la meciul care a adus calificarea la EURO 2024

Arbitrul francez Francois Letexier va conduce meciul dintre echipele naționale de fotbal ale României și Turciei, care va avea loc joi, de la ora 19:00, pe stadionul „Beșiktaș Park” din Istanbul, în semifinalele barajului pentru calificarea la Cupa Mondială 2026, potrivit site-ului UEFA.

Arbitri asistenți vor fi Cyril Mugnier și Mehdi Rahmouni, iar al patrulea oficial a fost delegat Benoît Bastien.

Observator UEFA pentru arbitri a fost desemnat bosniacul Elmir Pilav, în timp ce delegat fin partea forului continental va fi cehul Emil Ubias.

Cu el la centru, naționala n-a pierdut niciodată

Letexier, care a arbitrat finala EURO 2024, va arbitra pentru a patra oară un meci al tricolorilor, precizează FRF. Precedentele trei partide au fost Lituania - România 1-2 (11 octombrie 2018), România - Irlanda de Nord 1-1 (4 septembrie 2020) și Israel - România 1-2 (18 noiembrie 2023), meci care a adus calificarea la EURO 2024.

Echipa națională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naționala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo, finala barajului sau un meci amical.